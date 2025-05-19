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В Кремле высказались о подготовке ко встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 19.05.2025 (обновлено: 12:37 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017807114.html
В Кремле высказались о подготовке ко встрече Путина и Трампа
В Кремле высказались о подготовке ко встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле высказались о подготовке ко встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, ее сроки должны обозначить сами лидеры, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:24:00+03:00
2025-05-19T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, ее сроки должны обозначить сами лидеры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они с вами обозначат, уже команда будет под это подстраиваться. Но в любом случае, как нам представляется, конечно, встреча должна быть результативной, встреча президентов. Но для того, чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.Ранее Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле высказались о подготовке ко встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хороша подготовлена

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, ее сроки должны обозначить сами лидеры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они с вами обозначат, уже команда будет под это подстраиваться. Но в любом случае, как нам представляется, конечно, встреча должна быть результативной, встреча президентов. Но для того, чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.
Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее Песков заявил журналистам, что встреча президентов России и США необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису. Он отметил, что встреча в верхах должна быть подготовленной и быть результативной, и этому всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации, "длительная напряженная подготовка".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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