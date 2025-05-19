https://ria.ru/20250519/peskov-2017805374.html

В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:19:00+03:00

2025-05-19T12:19:00+03:00

2025-05-19T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По результатам разговора, конечно, дадим максимально возможное сообщение", - сказал Песков журналистам. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным.

https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире