https://ria.ru/20250519/peskov-2017805374.html
В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа
В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа
В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:19:00+03:00
2025-05-19T12:19:00+03:00
2025-05-19T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По результатам разговора, конечно, дадим максимально возможное сообщение", - сказал Песков журналистам. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным.
https://ria.ru/20250519/khristoforu-2017788595.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_687dd5a018c35387b6ff2214610b09f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: в Кремле расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа