https://ria.ru/20250519/parkinson-2017742126.html

В Пироговском университете синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

В Пироговском университете синтезировали лекарство от болезни Паркинсона - РИА Новости, 19.05.2025

В Пироговском университете синтезировали лекарство от болезни Паркинсона

В Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс соединений для лечения болезни Паркинсона, сообщили РИА... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:18:00+03:00

2025-05-19T01:18:00+03:00

2025-05-19T01:18:00+03:00

общество

здоровье - общество

болезнь паркинсона

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс соединений для лечения болезни Паркинсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. "Исследователи Института впервые синтезировали новый класс органических соединений, не имеющий в настоящее время аналогов. Эти молекулы не только уникальны по структуре, но и обладают перспективной биологической активностью, открывая дорогу к созданию инновационного лекарства для лечения болезни Паркинсона", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что все началось с неожиданного результата в ходе рутинного лабораторного эксперимента. В реакционной смеси, помимо ожидаемого продукта, появились сигналы неизвестного соединения. Сначала ученые решили, что имеют дело с артефактом, однако при повторении эксперимента результат воспроизвелся, и исследователи решили пойти до конца. "С использованием метода ядерного магнитного резонанса и рентгеноструктурного анализа, команда точно установила структуру новой молекулы. Впоследствии удалось разработать универсальную методику, которая позволила синтезировать более 30 производных этого соединения с различными функциональными группами", - сообщили в университете. Созданные соединения показали выраженную активность на всех этапах испытаний - от компьютерного моделирования до исследований на клетках и лабораторных животных, уточнили в пресс-службе. Одно из соединений оказалось особенно перспективным: оно заметно улучшало состояние животных в модели болезни Паркинсона. "Важно подчеркнуть, что речь пока не идет о готовом лекарственном препарате. Однако найденная молекула способна лечь в основу будущего инновационного лекарства, обладающего принципиально новым механизмом действия. В настоящее время команда работает над расшифровкой молекулярных механизмов взаимодействия соединения с дофаминовыми рецепторами и другими вероятными биомишенями", - пояснили в учебном заведении. По словам профессора Вадима Негребецкого, под чьим руководством было совершено научное открытие, в течение ближайших двух-трех лет можно ожидать завершения доклинических испытаний, после этого можно будет ставить вопрос о начале клинических исследований. "Это станет следующим шагом на пути к созданию инновационного препарата, способного изменить подход к лечению болезни Паркинсона", - добавили в Пироговском университете.

https://ria.ru/20250505/parkinson-2014949720.html

https://ria.ru/20250417/uchenye-2011746431.html

https://ria.ru/20250303/nauka-2002210256.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, болезнь паркинсона, российский медицинский университет имени н. и. пирогова