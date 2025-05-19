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Дело об отравлении Паперной могут рассмотреть на следующей неделе
Дело об отравлении Паперной могут рассмотреть на следующей неделе - РИА Новости, 19.05.2025
Дело об отравлении Паперной могут рассмотреть на следующей неделе
Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента на следующей недели может начать рассмотрение дела о смертельном отравлении журналистки Инессы Паперной... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:20:00+03:00
2025-05-19T08:20:00+03:00
2025-05-19T08:30:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента на следующей недели может начать рассмотрение дела о смертельном отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда республики.По данным генпрокуратуры Узбекистана, 22 октября 2024 года из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что расследование завершено и дело было направлено в суд, четверым подозреваемым было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве."Суд ориентировочно начнут на следующей недели", - сказал представитель суда, отвечая на вопрос о сроках начала судебного разбирательства.Он уточнил, что дело будет рассматриваться в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам Ташкента.По данным местного интернет-издания kun.uz, под стражу были взяты владелец гостиницы, сантехники и двое граждан, продавших некачественный отопительный котел для гостиницы. В частности, котел был признан экспертизой устаревшим, кроме того, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.
https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html
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ташкент, узбекистан, в мире
Ташкент, Узбекистан, В мире
Дело об отравлении Паперной могут рассмотреть на следующей неделе
Дело об отравлении журналистки Паперной могут рассмотреть на следующей неделе
ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента на следующей недели может начать рассмотрение дела о смертельном отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда республики.
По данным генпрокуратуры Узбекистана
, 22 октября 2024 года из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте
скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля в генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что расследование завершено и дело было направлено в суд, четверым подозреваемым было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве.
"Суд ориентировочно начнут на следующей недели", - сказал представитель суда, отвечая на вопрос о сроках начала судебного разбирательства.
Он уточнил, что дело будет рассматриваться в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам Ташкента.
По данным местного интернет-издания kun.uz, под стражу были взяты владелец гостиницы, сантехники и двое граждан, продавших некачественный отопительный котел для гостиницы. В частности, котел был признан экспертизой устаревшим, кроме того, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.