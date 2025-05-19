В Одессе демонтаж мемориальных досок советским деятелям перерос в драку
В Одессе местные жители подрались со снимавшими мемориальные доски активистами
© Фото : соцсетиДемонтаж мемориальных досок российским и советским деятелям в Одессе
© Фото : соцсети
Демонтаж мемориальных досок российским и советским деятелям в Одессе
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Драка произошла в Одессе из-за демонтажа мемориальных досок российским и советским деятелям между местными жителями и активистами, которые их снимали, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
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"В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями. Активисты, снимавшие табличку на улице Героев Пограничников, распылили в сторону людей газовый баллончик", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что инцидент произошел в воскресенье вечером, когда так называемые "общественники" демонтировали мемориальные доски российским и советским деятелям в Одессе. К ним подошли местные жители и выразили протест в связи с данными действиями. Впоследствии спор перерос в драку.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.