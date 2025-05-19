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В Одессе демонтаж мемориальных досок советским деятелям перерос в драку - РИА Новости, 19.05.2025
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14:08 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/odessa-2017832957.html
В Одессе демонтаж мемориальных досок советским деятелям перерос в драку
В Одессе демонтаж мемориальных досок советским деятелям перерос в драку - РИА Новости, 19.05.2025
В Одессе демонтаж мемориальных досок советским деятелям перерос в драку
Драка произошла в Одессе из-за демонтажа мемориальных досок российским и советским деятелям между местными жителями и активистами, которые их снимали, сообщило... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:08:00+03:00
2025-05-19T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Драка произошла в Одессе из-за демонтажа мемориальных досок российским и советским деятелям между местными жителями и активистами, которые их снимали, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями. Активисты, снимавшие табличку на улице Героев Пограничников, распылили в сторону людей газовый баллончик", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что инцидент произошел в воскресенье вечером, когда так называемые "общественники" демонтировали мемориальные доски российским и советским деятелям в Одессе. К ним подошли местные жители и выразили протест в связи с данными действиями. Впоследствии спор перерос в драку. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, одесса, украина, россия
В мире, Одесса, Украина, Россия
В Одессе демонтаж мемориальных досок советским деятелям перерос в драку

В Одессе местные жители подрались со снимавшими мемориальные доски активистами

© Фото : соцсетиДемонтаж мемориальных досок российским и советским деятелям в Одессе
Демонтаж мемориальных досок российским и советским деятелям в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : соцсети
Демонтаж мемориальных досок российским и советским деятелям в Одессе
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Драка произошла в Одессе из-за демонтажа мемориальных досок российским и советским деятелям между местными жителями и активистами, которые их снимали, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
«
Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями. Активисты, снимавшие табличку на улице Героев Пограничников, распылили в сторону людей газовый баллончик", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что инцидент произошел в воскресенье вечером, когда так называемые "общественники" демонтировали мемориальные доски российским и советским деятелям в Одессе. К ним подошли местные жители и выразили протест в связи с данными действиями. Впоследствии спор перерос в драку.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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