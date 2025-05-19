https://ria.ru/20250519/obstrel-2017829304.html

ВСУ атаковали два поселка в курском приграничье

ВСУ атаковали два поселка в курском приграничье - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ атаковали два поселка в курском приграничье

Украинский дрон атаковал два автомобиля мирного жителя курского Глушковского района, еще один удар пришелся по детскому саду в Кореневском районе, пострадавших... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:55:00+03:00

2025-05-19T13:55:00+03:00

2025-05-19T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 19 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал два автомобиля мирного жителя курского Глушковского района, еще один удар пришелся по детскому саду в Кореневском районе, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Очередные преступления украинских нацистов. Сегодня в населённом пункте Кекино Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на 2 автомобиля, принадлежащих местному жителю", - сообщил Хинштейн. Уточняется, что в результате украинской атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй посечен осколками. "Ещё один удар пришёлся на посёлок Коренево Кореневского района. В результате обстрела полностью разрушена половина здания детского сада", - добавил Хинштейн. Он уточнил, что в обоих случаях обошлось без пострадавших. "Уважаемые жители, враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории, выбирая своей целью мирные объекты. Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности и будьте крайне внимательны!" - написал врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250518/bpla-2017715672.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн