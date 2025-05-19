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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2025

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:22:00+03:00

2025-05-19T09:22:00+03:00

2025-05-19T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 42 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Пролетарка, Великая Лепетиха, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия