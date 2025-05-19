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Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов - РИА Новости, 19.05.2025
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05:07 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/obrazovanie-2017751038.html
Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов
Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов - РИА Новости, 19.05.2025
Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов
Правительство РФ в целом поддержало законопроект о повсеместном внедрении в России электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:07:00+03:00
2025-05-19T05:07:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство РФ в целом поддержало законопроект о повсеместном внедрении в России электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний, соответствующий отзыв российского кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты от партии "Новые люди" в январе внесли законопроект о повсеместном внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах" с учетом положительных промежуточных результатов эксперимента по введению соответствующего документа в ряде российских вузов."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.В числе замечаний отмечается, что в законопроекте следует уточнить, "посредством какой государственной информационной системы будут осуществляться формирование и передача указанных сведений", а также предусмотреть особенности использования электронных студбилетов для организаций, которые реализуют образовательные программы "по отдельным специальностям и направлениям подготовки".Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов проводится в РФ с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, более 1,5 миллионов студентов из 174 организаций-участников эксперимента могут воспользоваться новым сервисом, оформив его на портале Госуслуг.
https://ria.ru/20250402/vuzy-2008824835.html
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96
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353
60
общество, россия
Общество, Россия
Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов

Правительство поддержало повсеместное введение электронных студенческих билетов

© РИА НовостиСтуденческий билет
Студенческий билет - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости
Студенческий билет. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство РФ в целом поддержало законопроект о повсеместном внедрении в России электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний, соответствующий отзыв российского кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутаты от партии "Новые люди" в январе внесли законопроект о повсеместном внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах" с учетом положительных промежуточных результатов эксперимента по введению соответствующего документа в ряде российских вузов.
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"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.
В числе замечаний отмечается, что в законопроекте следует уточнить, "посредством какой государственной информационной системы будут осуществляться формирование и передача указанных сведений", а также предусмотреть особенности использования электронных студбилетов для организаций, которые реализуют образовательные программы "по отдельным специальностям и направлениям подготовки".
Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов проводится в РФ с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, более 1,5 миллионов студентов из 174 организаций-участников эксперимента могут воспользоваться новым сервисом, оформив его на портале Госуслуг.
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