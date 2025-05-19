https://ria.ru/20250519/obrazovanie-2017751038.html

Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов

Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов - РИА Новости, 19.05.2025

Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов

Правительство РФ в целом поддержало законопроект о повсеместном внедрении в России электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:07:00+03:00

2025-05-19T05:07:00+03:00

2025-05-19T05:07:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правительство РФ в целом поддержало законопроект о повсеместном внедрении в России электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний, соответствующий отзыв российского кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты от партии "Новые люди" в январе внесли законопроект о повсеместном внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах" с учетом положительных промежуточных результатов эксперимента по введению соответствующего документа в ряде российских вузов."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.В числе замечаний отмечается, что в законопроекте следует уточнить, "посредством какой государственной информационной системы будут осуществляться формирование и передача указанных сведений", а также предусмотреть особенности использования электронных студбилетов для организаций, которые реализуют образовательные программы "по отдельным специальностям и направлениям подготовки".Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов проводится в РФ с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, более 1,5 миллионов студентов из 174 организаций-участников эксперимента могут воспользоваться новым сервисом, оформив его на портале Госуслуг.

https://ria.ru/20250402/vuzy-2008824835.html

https://ria.ru/20250515/elzhur-1778508047.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия