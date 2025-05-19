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В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений
В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений - РИА Новости, 19.05.2025
В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений
Около 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур в Новосибирске приняли участие в масштабной операции по противодействию игорному бизнесу, закрыто... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:37:00+03:00
2025-05-19T09:37:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Около 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур в Новосибирске приняли участие в масштабной операции по противодействию игорному бизнесу, закрыто несколько подпольных заведений, сообщает прокуратура региона. "В Новосибирске прошли оперативные мероприятия по пресечению незаконной игорной деятельности. В масштабном мероприятии приняли участие около 100 человек… На территории Заельцовского, Ленинского, Октябрьского и Центрального районов установлены помещения без опознавательных знаков, вход в которые осуществлялся по специальному приглашению", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в состав групп по пресечению незаконной игорной деятельности входили сотрудники прокуратуры, СК, МВД. Операция проходила при силовой поддержке нескольких спецподразделений Росгвардии и ГУФСИН. "Установлены четыре человека: двое девушек и двое мужчин в возрасте от 29 до 39 лет, которые выполняли функции охранников и администраторов игорных заведений. Увидев полицейских, двое фигурантов попытались скрыться, но были задержаны правоохранителями", - сообщили в ГУМВД по Новосибирской области. Следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили три уголовных дела в отношении четырех жителей Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой). По данным прокуратуры, в ходе мероприятий изъято свыше 300 тысяч рублей и более 270 единиц игорного оборудования. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники преступной деятельности, владельцы помещений и их арендаторы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений
В Новосибирске задержали 4 человек по подозрению в организации подпольных казино
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости.
Около 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур в Новосибирске приняли участие в масштабной операции по противодействию игорному бизнесу, закрыто несколько подпольных заведений, сообщает прокуратура
региона.
"В Новосибирске прошли оперативные мероприятия по пресечению незаконной игорной деятельности. В масштабном мероприятии приняли участие около 100 человек… На территории Заельцовского, Ленинского, Октябрьского и Центрального районов установлены помещения без опознавательных знаков, вход в которые осуществлялся по специальному приглашению", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в состав групп по пресечению незаконной игорной деятельности входили сотрудники прокуратуры, СК, МВД. Операция проходила при силовой поддержке нескольких спецподразделений Росгвардии и ГУФСИН.
«
"Установлены четыре человека: двое девушек и двое мужчин в возрасте от 29 до 39 лет, которые выполняли функции охранников и администраторов игорных заведений. Увидев полицейских, двое фигурантов попытались скрыться, но были задержаны правоохранителями", - сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.
Следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили три уголовных дела в отношении четырех жителей Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).
По данным прокуратуры, в ходе мероприятий изъято свыше 300 тысяч рублей и более 270 единиц игорного оборудования. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники преступной деятельности, владельцы помещений и их арендаторы.