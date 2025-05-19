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В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений

В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений - РИА Новости, 19.05.2025

В Новосибирске пресекли действие нескольких подпольных игорных заведений

Около 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур в Новосибирске приняли участие в масштабной операции по противодействию игорному бизнесу, закрыто... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:37:00+03:00

2025-05-19T09:37:00+03:00

2025-05-19T10:03:00+03:00

происшествия

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новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Около 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур в Новосибирске приняли участие в масштабной операции по противодействию игорному бизнесу, закрыто несколько подпольных заведений, сообщает прокуратура региона. "В Новосибирске прошли оперативные мероприятия по пресечению незаконной игорной деятельности. В масштабном мероприятии приняли участие около 100 человек… На территории Заельцовского, Ленинского, Октябрьского и Центрального районов установлены помещения без опознавательных знаков, вход в которые осуществлялся по специальному приглашению", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в состав групп по пресечению незаконной игорной деятельности входили сотрудники прокуратуры, СК, МВД. Операция проходила при силовой поддержке нескольких спецподразделений Росгвардии и ГУФСИН. "Установлены четыре человека: двое девушек и двое мужчин в возрасте от 29 до 39 лет, которые выполняли функции охранников и администраторов игорных заведений. Увидев полицейских, двое фигурантов попытались скрыться, но были задержаны правоохранителями", - сообщили в ГУМВД по Новосибирской области. Следователи СУСК России по Новосибирской области возбудили три уголовных дела в отношении четырех жителей Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой). По данным прокуратуры, в ходе мероприятий изъято свыше 300 тысяч рублей и более 270 единиц игорного оборудования. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники преступной деятельности, владельцы помещений и их арендаторы.

https://ria.ru/20250401/blagoveschensk-2008538711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)