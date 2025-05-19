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Биография Кароля Навроцкого

Биография Кароля Навроцкого - РИА Новости, 19.05.2025

Биография Кароля Навроцкого

Польский историк Кароль Навроцкий (полное имя Кароль Тадеуш Навроцкий) родился 3 марта 1983 года в Гданьске. РИА Новости, 19.05.2025

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справки

польша

кароль навроцкий

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Польский историк Кароль Навроцкий (полное имя Кароль Тадеуш Навроцкий) родился 3 марта 1983 года в Гданьске.В детстве интересовался спортом – футболом и боксом, последним занимается по сей день. Играл в таких футбольных командах, как Ex Siedlce Gdańsk и KKS Gedania. В 2004 году в составе боксерской команды RKS Stoczniowiec занял первое место на Зональном боксерском турнире за Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг.В 2003 году окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске. В 2008 году окончил Институт истории Гданьского университета, а в 2013 году получил в том же университете степень доктора гуманитарных наук в области истории, специализация – новейшая история Польши. В 2023 году получил степень MBA в Гданьском политехническом университете.С января 2009 года — сотрудник Института национальной памяти; в 2014-2017 годах занимал должность руководителя Отделения народного образования Института национальной памяти в Гданьске.В 2011–2017 годах он занимал должность председателя Совета района Гданьск-Седльце.С апреля 2017 года – директор Музея Второй мировой войны в Гданьске.С июня 2021 года – заместитель президента Института национальной памяти.23 июля 2021 года Кароль Навроцкий занял должность президента Института национальной памяти.24 ноября 2024 года партия "Право и справедливость" поддержала Кароля Навроцкого в качестве независимого кандидата на пост президента Польши, так как его должность президента Института национальной памяти исключает членство в политических партиях.По итогам первого тура президентских выборов, прошедших 18 мая 2025 года, Кароль Навроцкий с 29,5% голосов вышел во второй тур.Член Совета исторической дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Польша.В 2020 году дебютировал на радио "Гданьск" в качестве автора и ведущего цикла передач "Historia Niepoprawna".Автор и редактор семи книг и нескольких десятков научных и публицистических статей по новейшей истории Польши.Инициатор, консультант и соавтор многих мемориальных, образовательных и выставочных проектов,Кароль Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО."Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО – до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы", – сказал Навроцкий в эфире телеканала Polsat в январе 2025 года.Он пояснил, что имеет в виду неурегулированный вопрос Волынской резни, в частности, эксгумацию ее жертв на территории Украины. По его мнению, государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов. В апреле 2025 года Навроцкий заявлял, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским.В эфире телеканала Trwam Навроцкий напомнил о том, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях."Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии", — сказал политик.При этом он напомнил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины."За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", — сказал Навроцкий.Он заявил, что, если победит на выборах, то постарается наладить отношения с Украиной, которые "будут основываться на принципах партнерства".Кроме того, Навроцкий считает, что Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам."Я считаю, что... Зеленский ведет себя недостойно по отношению к своим союзникам, в том числе и к Польше", - сказал он в эфире Radio Zet.По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента".Кароль Навроцкий также заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Я в состоянии сесть за стол с Путиным", — сказал Навроцкий в интервью изданию "Виртуальная Польша".При этом он считает, что в переговорах с Россией должна участвовать и Украина, несмотря на "неприличное" поведение Киева по отношению к Польше.Также он заявил, что Европейский союз не допускают к переговорам с Россией из-за его "слабости". "Евросоюз сегодня слаб и погряз в хаосе, о чем свидетельствует тот факт, что переговоры с Россией ведутся сегодня без участия Европы", — сказал Навроцкий.Кароль Навроцкий также пообещал не допустить перехода страны на валюту евро."Я говорю ясно – нет для евро. Нет евро, ибо поляки не готовы на то, чтобы зарабатывать так, как мы сегодня зарабатываем в Польше, а платить по европейским ценам", - заявил Навроцкий во время встречи с избирателями.Он уверен, что польский злотый является не только одной из гарантий независимости страны, "валютой с более чем столетней традицией, но прежде всего она дает нам экономическую свободу и возможность регулирования нашей экономики здесь в Польше, а не в Европе"."Я являюсь противником вхождения Польши в еврозону, и не позволю, чтобы евро было в Польше, так как это вредно и для польской экономики и для польских потребителей", - заключил Навроцкий.Кароль Навроцкий стал инициатором сноса памятников советским солдатам, погибшим в ходе освобождения Польши от нацистской оккупации в годы Второй мировой войны.В мае 2019 года во время Европейской ночи музеев, в Гданьске была запрещена песня о героях Великой Отечественной войны "Темная ночь" (в польской интерпретации Ciemna dziś noc). Директор Гданьского музея Второй мировой войны Кароль Навроцкий лично потребовал немедленно прекратить ее петь, заявив, что это "большевистская песня".В ходе президентской кампании Кароль Навроцкий стал фигурантом квартирного скандала. Во время встречи с избирателями он заявил, что является владельцем лишь одной квартиры в Гданьске, где проживает с семьей. Однако в общедоступной декларации об имуществе Навроцкий указал, что имеет в собственности две квартиры в Гданьске. Это вызвало волну критики в адрес кандидата в президенты. Пытаясь оправдаться, Навроцкий заявил журналистам, что предыдущий владелец, пожилой человек по имени Ежи, переписал на него свою квартиру в обмен "на многолетнюю помощь". Вслед за этим издание Onet выяснило, что пожилой человек по имени Ежи, которому якобы помогает Навроцкий, уже давно находится в доме социальной помощи.Ситуацию с квартирой Навроцкого прокомментировали практически все ведущие польские политики, в том числе премьер-министр Дональд Туск. "Квартирная афера пана Навроцкого плохо пахнет. Если я правильно понимаю, то пан Навроцкий должен был заботиться о пане Ежи, а озаботился его квартирой. Я задаю себе вопрос: хотели бы мы, чтобы он заботился о Польше? Я бы не хотел, честно говоря, чтобы Польша вдруг оказалась в ситуации, в которой оказался пан Ежи", – сказал Туск журналистам.В феврале 2024 года Кароль Навроцкий был включен в список лиц, разыскиваемых Российской Федерацией в связи с уголовными обвинениями, выдвинутыми за деятельность, связанную с сносом памятников, увековечивающих пребывание Красной Армии на территории Польши в 1944-1989 годах.Кароль Навроцкий женат. У пары трое детей, из них двое совместных.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, польша, кароль навроцкий