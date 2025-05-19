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Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны

Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны - РИА Новости, 19.05.2025

Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны

Председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил в интервью газете "Красная звезда", что истребители Су-30... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:06:00+03:00

2025-05-19T06:06:00+03:00

2025-05-19T06:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил в интервью газете "Красная звезда", что истребители Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала мьянманских ВС. "Армия Мьянмы получила в распоряжение истребители и ударные вертолеты, произведенные в России, за что я хочу выразить особую благодарность Российской Федерации и ее вооруженным силам... Су-30, многофункциональные и высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, в этом контексте становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала", - заявил премьер Мьянмы. В 2023 году министр промышленности Мьянмы Чарли Тан рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ, что страна по контракту с Россией получила два самолета Су-30. В сентябре 2022 года официальный представитель государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун сообщал, что Мьянма получит Су-30СМЭ в рамках контракта на шесть самолетов этой модели, подписанного в 2018 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мьянма, россия, мин аун хлайн, красная звезда, су-30, в мире