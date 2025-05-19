Рейтинг@Mail.ru
Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 19.05.2025 (обновлено: 06:07 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/myanma-2017753714.html
Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны
Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны - РИА Новости, 19.05.2025
Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны
Председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил в интервью газете "Красная звезда", что истребители Су-30... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:06:00+03:00
2025-05-19T06:07:00+03:00
мьянма
россия
мин аун хлайн
красная звезда
су-30
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/57/1509505751_0:44:1014:614_1920x0_80_0_0_fc4151b8540d05130f5b5e267b085305.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил в интервью газете "Красная звезда", что истребители Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала мьянманских ВС. "Армия Мьянмы получила в распоряжение истребители и ударные вертолеты, произведенные в России, за что я хочу выразить особую благодарность Российской Федерации и ее вооруженным силам... Су-30, многофункциональные и высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, в этом контексте становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала", - заявил премьер Мьянмы. В 2023 году министр промышленности Мьянмы Чарли Тан рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ, что страна по контракту с Россией получила два самолета Су-30. В сентябре 2022 года официальный представитель государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун сообщал, что Мьянма получит Су-30СМЭ в рамках контракта на шесть самолетов этой модели, подписанного в 2018 году.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015718170.html
мьянма
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/57/1509505751_68:0:945:658_1920x0_80_0_0_32a0bcc8384d16566aa908553890bafc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, россия, мин аун хлайн, красная звезда, су-30, в мире
Мьянма, Россия, Мин Аун Хлайн, Красная звезда, Су-30, В мире
Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны

Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн: Су-30 будут укреплять воздушный потенциал страны

© РИА Новости / Андрей СтанавовИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил в интервью газете "Красная звезда", что истребители Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала мьянманских ВС.
"Армия Мьянмы получила в распоряжение истребители и ударные вертолеты, произведенные в России, за что я хочу выразить особую благодарность Российской Федерации и ее вооруженным силам... Су-30, многофункциональные и высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, в этом контексте становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала", - заявил премьер Мьянмы.
В 2023 году министр промышленности Мьянмы Чарли Тан рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ, что страна по контракту с Россией получила два самолета Су-30. В сентябре 2022 года официальный представитель государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун сообщал, что Мьянма получит Су-30СМЭ в рамках контракта на шесть самолетов этой модели, подписанного в 2018 году.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Мьянмы
9 мая, 00:41
 
МьянмаРоссияМин Аун ХлайнКрасная звездаСу-30В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала