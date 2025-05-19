Премьер Мьянмы рассказал о роли Су-30 в вооруженных силах страны
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн: Су-30 будут укреплять воздушный потенциал страны
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил в интервью газете "Красная звезда", что истребители Су-30 будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала мьянманских ВС.
"Армия Мьянмы получила в распоряжение истребители и ударные вертолеты, произведенные в России, за что я хочу выразить особую благодарность Российской Федерации и ее вооруженным силам... Су-30, многофункциональные и высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, в этом контексте становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала", - заявил премьер Мьянмы.
В 2023 году министр промышленности Мьянмы Чарли Тан рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ, что страна по контракту с Россией получила два самолета Су-30. В сентябре 2022 года официальный представитель государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун сообщал, что Мьянма получит Су-30СМЭ в рамках контракта на шесть самолетов этой модели, подписанного в 2018 году.
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