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В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие

В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие - РИА Новости, 19.05.2025

В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:05:00+03:00

2025-05-19T08:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК. "По версии следствия, 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы водитель мотоцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате дорожно-транспортного происшествия его пассажир и водитель мотоцикла скончались", - сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы", - добавили в пресс-службе.

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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, происшествия