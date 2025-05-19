Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html
В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие
В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие - РИА Новости, 19.05.2025
В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:05:00+03:00
2025-05-19T08:05:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК. "По версии следствия, 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы водитель мотоцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате дорожно-транспортного происшествия его пассажир и водитель мотоцикла скончались", - сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017755725.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие

Мотоцикл врезался в автомобиль полиции в Петербурге, погибли 2 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с мотоциклом, который врезался в патрульный автомобиль полиции, в результате погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК.
"По версии следствия, 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы водитель мотоцикла совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции. В результате дорожно-транспортного происшествия его пассажир и водитель мотоцикла скончались", - сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы", - добавили в пресс-службе.
Место ДТП в Юстинском районе в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Число пострадавших в ДТП в Калмыкии увеличилось
06:52
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала