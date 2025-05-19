Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/moskva-2017740582.html
Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках
Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 19.05.2025
Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках
Два детских сада и школа возводятся за счет инвесторов в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:12:00+03:00
2025-05-19T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два детских сада и школа возводятся за счет инвесторов в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Школа строится на 2-м Нагатинском проезде, 2/3. После окончания строительства ее передадут в московскую систему образования. Заммэра отметил, что общая площадь школы составит 17,5 тысячи квадратных метров. Она будет учитывать потребности детей с ограниченными возможностями.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что здание школы будет включать в себя гимнастический зал, медиатеку, трансформируемый спортивный зал, специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал планы по обновлению около 700 школьных зданий в Москве до 2032 года.
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html
https://ria.ru/20250212/efimov-1998711588.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b97423b539d2973921d3c35c3cff6a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках

Ефимов: три образовательных объекта строят инвесторы в Нагатино-Садовниках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два детских сада и школа возводятся за счет инвесторов в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Школа на 550 учеников в Нагатинском затоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Собянин доложил Путину о строительстве школ в Москве
5 мая, 13:51
Школа строится на 2-м Нагатинском проезде, 2/3. После окончания строительства ее передадут в московскую систему образования. Заммэра отметил, что общая площадь школы составит 17,5 тысячи квадратных метров. Она будет учитывать потребности детей с ограниченными возможностями.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что здание школы будет включать в себя гимнастический зал, медиатеку, трансформируемый спортивный зал, специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал планы по обновлению около 700 школьных зданий в Москве до 2032 года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ
12 февраля, 09:14
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала