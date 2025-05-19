Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках
Ефимов: три образовательных объекта строят инвесторы в Нагатино-Садовниках
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два детских сада и школа возводятся за счет инвесторов в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Школа строится на 2-м Нагатинском проезде, 2/3. После окончания строительства ее передадут в московскую систему образования. Заммэра отметил, что общая площадь школы составит 17,5 тысячи квадратных метров. Она будет учитывать потребности детей с ограниченными возможностями.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что здание школы будет включать в себя гимнастический зал, медиатеку, трансформируемый спортивный зал, специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал планы по обновлению около 700 школьных зданий в Москве до 2032 года.