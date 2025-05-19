https://ria.ru/20250519/moskva-2017740582.html

Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках

Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 19.05.2025

Ефимов: инвесторы возводят школу и два детских сада Нагатино-Садовниках

Два детских сада и школа возводятся за счет инвесторов в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:12:00+03:00

2025-05-19T11:12:00+03:00

2025-05-19T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два детских сада и школа возводятся за счет инвесторов в московском районе Нагатино-Садовники, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Нагатино-Садовники инвесторы строят современные здания для размещения школы и двух детских садов совокупной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Они дадут столице дополнительно 675 школьных и 500 дошкольных мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Школа строится на 2-м Нагатинском проезде, 2/3. После окончания строительства ее передадут в московскую систему образования. Заммэра отметил, что общая площадь школы составит 17,5 тысячи квадратных метров. Она будет учитывать потребности детей с ограниченными возможностями.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что здание школы будет включать в себя гимнастический зал, медиатеку, трансформируемый спортивный зал, специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы.Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал планы по обновлению около 700 школьных зданий в Москве до 2032 года.

https://ria.ru/20250505/sobyanin-2015050015.html

https://ria.ru/20250212/efimov-1998711588.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы