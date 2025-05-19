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Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал - РИА Новости, 19.05.2025
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18:40 19.05.2025 (обновлено: 19:37 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017918575.html
Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал
Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал - РИА Новости, 19.05.2025
Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал
Телефонные мошенники за первый квартал этого года провели операции без согласия клиентов на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщил директор департамента... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:40:00+03:00
2025-05-19T19:37:00+03:00
россия
вадим уваров
петербургский юридический форум — 2025
мошенничество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники за первый квартал этого года провели операции без согласия клиентов на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на Петербургском международном юридическом форуме. "Статистика Банка России: в первый квартал текущего года объем операций без добровольного согласия клиентов финансовых организаций составил почти 6,9 миллиарда рублей, общее количество событий — 296 тысяч. Значительная часть совершается с использованием телефонных звонков интернет-мошенниками с применением методов социальной инженерии", — рассказал он.Уточняется, что больше всего денег злоумышленники похитили через каналы дистанционного обслуживания — онлайн-банкинг, а один из способов — внедрение вредоносной программы на устройство пользователя. При этом, как отметил Уваров, защитные системы предотвратили около 44 миллионов попыток мошенников похитить средства у клиентов финорганизаций. "Этот показатель в два раза превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала. Это позволило спасти 4,6 триллиона рублей", — добавил директор департамента Центробанка. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017913676.html
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россия, вадим уваров, петербургский юридический форум — 2025, мошенничество, общество
Россия, Вадим Уваров, Петербургский юридический форум — 2025, Мошенничество, Общество
Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал

Телефонные мошенники провели операции на 6,9 млрд рублей за I квартал 2025 года

© Depositphotos.com / leungchopanБанковский перевод
Банковский перевод - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковский перевод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники за первый квартал этого года провели операции без согласия клиентов на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на Петербургском международном юридическом форуме.
"Статистика Банка России: в первый квартал текущего года объем операций без добровольного согласия клиентов финансовых организаций составил почти 6,9 миллиарда рублей, общее количество событий — 296 тысяч. Значительная часть совершается с использованием телефонных звонков интернет-мошенниками с применением методов социальной инженерии", — рассказал он.
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Уточняется, что больше всего денег злоумышленники похитили через каналы дистанционного обслуживания — онлайн-банкинг, а один из способов — внедрение вредоносной программы на устройство пользователя.
При этом, как отметил Уваров, защитные системы предотвратили около 44 миллионов попыток мошенников похитить средства у клиентов финорганизаций.
"Этот показатель в два раза превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала. Это позволило спасти 4,6 триллиона рублей", — добавил директор департамента Центробанка.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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