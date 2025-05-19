https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017799044.html

В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей

В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей - РИА Новости, 19.05.2025

В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей

Отправка геолокации после посещения сайта знакомств запустила аферу, в результате которой московский подросток, чтобы спасти родителей от тюрьмы, передал... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:41:00+03:00

2025-05-19T11:41:00+03:00

2025-05-19T11:41:00+03:00

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенники

москва

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отправка геолокации после посещения сайта знакомств запустила аферу, в результате которой московский подросток, чтобы спасти родителей от тюрьмы, передал мошенникам более 400 тысяч рублей, сообщается в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как отмечается, подросток зашел через Telegram на сайт знакомств, где начал общаться с незнакомцем. Тот спросил о месте жительства, и несовершеннолетний отправил свою геолокацию, после чего с ним связался "сотрудник ФСБ". "Мошенник заявил, что юноша передал секретную информацию и теперь его родителей привлекут к уголовной ответственности, а его отправят в колонию... Чтобы "избежать" всего этого, "сотрудник ФСБ" потребовал перевести деньги на указанный им счет... Испугавшись за себя и родителей, ребенок собрал 410 000 рублей (личные сбережения мамы), поехал к банкомату и перевел деньги мошенникам", - говорится в материалах. Чтобы обезопасить ребенка от подобных схем, в ведомстве рекомендуют не запреты, которые часто вызывают обратную реакцию, а "партнерство" в изучении интернет-пространства. "Играйте вместе в онлайн-игры, смотрите интересные видео, обсуждайте мемы. Это поможет вам лучше понять, чем он увлекается, и незаметно встроить правила безопасности в его онлайн-мир", - уточняется в материалах, подготовленных правоохранителями совместно с сенатором Артемом Шейкиным.

https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, москва