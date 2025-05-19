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В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей - РИА Новости, 19.05.2025
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11:41 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/moshenniki-2017799044.html
В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей
В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей - РИА Новости, 19.05.2025
В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей
Отправка геолокации после посещения сайта знакомств запустила аферу, в результате которой московский подросток, чтобы спасти родителей от тюрьмы, передал... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:41:00+03:00
2025-05-19T11:41:00+03:00
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
москва
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отправка геолокации после посещения сайта знакомств запустила аферу, в результате которой московский подросток, чтобы спасти родителей от тюрьмы, передал мошенникам более 400 тысяч рублей, сообщается в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как отмечается, подросток зашел через Telegram на сайт знакомств, где начал общаться с незнакомцем. Тот спросил о месте жительства, и несовершеннолетний отправил свою геолокацию, после чего с ним связался "сотрудник ФСБ". "Мошенник заявил, что юноша передал секретную информацию и теперь его родителей привлекут к уголовной ответственности, а его отправят в колонию... Чтобы "избежать" всего этого, "сотрудник ФСБ" потребовал перевести деньги на указанный им счет... Испугавшись за себя и родителей, ребенок собрал 410 000 рублей (личные сбережения мамы), поехал к банкомату и перевел деньги мошенникам", - говорится в материалах. Чтобы обезопасить ребенка от подобных схем, в ведомстве рекомендуют не запреты, которые часто вызывают обратную реакцию, а "партнерство" в изучении интернет-пространства. "Играйте вместе в онлайн-игры, смотрите интересные видео, обсуждайте мемы. Это поможет вам лучше понять, чем он увлекается, и незаметно встроить правила безопасности в его онлайн-мир", - уточняется в материалах, подготовленных правоохранителями совместно с сенатором Артемом Шейкиным.
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технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, москва
Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники, Москва
В Москве подросток передал мошенникам более 400 тысяч рублей

МВД: в Москве подросток ради спасения родителей отдал мошенникам 410 тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отправка геолокации после посещения сайта знакомств запустила аферу, в результате которой московский подросток, чтобы спасти родителей от тюрьмы, передал мошенникам более 400 тысяч рублей, сообщается в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отмечается, подросток зашел через Telegram на сайт знакомств, где начал общаться с незнакомцем. Тот спросил о месте жительства, и несовершеннолетний отправил свою геолокацию, после чего с ним связался "сотрудник ФСБ".
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11 февраля, 13:50
"Мошенник заявил, что юноша передал секретную информацию и теперь его родителей привлекут к уголовной ответственности, а его отправят в колонию... Чтобы "избежать" всего этого, "сотрудник ФСБ" потребовал перевести деньги на указанный им счет... Испугавшись за себя и родителей, ребенок собрал 410 000 рублей (личные сбережения мамы), поехал к банкомату и перевел деньги мошенникам", - говорится в материалах.
Чтобы обезопасить ребенка от подобных схем, в ведомстве рекомендуют не запреты, которые часто вызывают обратную реакцию, а "партнерство" в изучении интернет-пространства.
"Играйте вместе в онлайн-игры, смотрите интересные видео, обсуждайте мемы. Это поможет вам лучше понять, чем он увлекается, и незаметно встроить правила безопасности в его онлайн-мир", - уточняется в материалах, подготовленных правоохранителями совместно с сенатором Артемом Шейкиным.
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