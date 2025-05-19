https://ria.ru/20250519/merts-2017744257.html

СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины

СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2025

СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:14:00+03:00

2025-05-19T02:14:00+03:00

2025-05-19T05:22:00+03:00

в мире

украина

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эммануэль макрон

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фридрих мерц

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих действия с США по Украине, пишет британская газета Financial Times. По данным издания, напряженность возникла, когда президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации. Она заявила, что из-за отказа направить войска на Украину ее не включили в список европейских лидеров, встретившихся с Владимиром Зеленским и проведших совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. При этом, как утверждается, развертывание войск там не обсуждалось. "Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих свои действия с Белым домом по Украине", — говорится в статье.В итоге в субботу Мерц встретился с Мелони в субботу и попытался разрядить ситуацию, утверждается в публикации.Французский лидер, канцлер ФРГ, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск 10 мая приняли участие во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. Как писало издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, Макрон во время переговоров в Киеве позвонил Трампу, чтобы заручиться его поддержкой. По итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта Макрон заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, италия, эммануэль макрон, джорджа мелони, фридрих мерц, вооруженные силы украины, франция