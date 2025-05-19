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СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:14 19.05.2025 (обновлено: 05:22 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/merts-2017744257.html
СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины
СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины - РИА Новости, 19.05.2025
СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:14:00+03:00
2025-05-19T05:22:00+03:00
в мире
украина
германия
италия
эммануэль макрон
джорджа мелони
фридрих мерц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих действия с США по Украине, пишет британская газета Financial Times. По данным издания, напряженность возникла, когда президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации. Она заявила, что из-за отказа направить войска на Украину ее не включили в список европейских лидеров, встретившихся с Владимиром Зеленским и проведших совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. При этом, как утверждается, развертывание войск там не обсуждалось. "Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих свои действия с Белым домом по Украине", — говорится в статье.В итоге в субботу Мерц встретился с Мелони в субботу и попытался разрядить ситуацию, утверждается в публикации.Французский лидер, канцлер ФРГ, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск 10 мая приняли участие во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. Как писало издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, Макрон во время переговоров в Киеве позвонил Трампу, чтобы заручиться его поддержкой. По итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта Макрон заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.
https://ria.ru/20250518/politolog-2017642492.html
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016721195.html
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в мире, украина, германия, италия, эммануэль макрон, джорджа мелони, фридрих мерц, вооруженные силы украины, франция
В мире, Украина, Германия, Италия, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, Франция, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Мерц попытался смягчить спор между Италией и Францией из-за Украины

FT: Мерц попытался уладить дипломатический спор Макрона и Мелони из-за Украины

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения итальянского премьера Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих действия с США по Украине, пишет британская газета Financial Times.
По данным издания, напряженность возникла, когда президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении ложной информации. Она заявила, что из-за отказа направить войска на Украину ее не включили в список европейских лидеров, встретившихся с Владимиром Зеленским и проведших совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. При этом, как утверждается, развертывание войск там не обсуждалось.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Политолог прокомментировал позицию официальных СМИ Италии по Украине
Вчера, 04:04
"Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих свои действия с Белым домом по Украине", — говорится в статье.
В итоге в субботу Мерц встретился с Мелони в субботу и попытался разрядить ситуацию, утверждается в публикации.
Французский лидер, канцлер ФРГ, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск 10 мая приняли участие во встрече так называемой коалиции желающих в Киеве. Как писало издание Politico со ссылкой на европейских чиновников, Макрон во время переговоров в Киеве позвонил Трампу, чтобы заручиться его поддержкой.
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"За фасадом единства". На Западе раскрыли, почему Мелони не приехала в Киев
13 мая, 17:14
По итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта Макрон заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, при появлении иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти силы будут создавать факты на земле.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мелони призвала с осторожностью относиться к идее миротворцев на Украине
28 марта, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияИталияЭммануэль МакронДжорджа МелониФридрих МерцВооруженные силы УкраиныФранция
 
 
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