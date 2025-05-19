Рейтинг@Mail.ru
Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 19.05.2025 (обновлено: 01:58 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/makhachkala-2017740952.html
Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале
Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале - РИА Новости, 19.05.2025
Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале
Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T01:06:00+03:00
2025-05-19T01:58:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Дагестану. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых подростковых драках. Крупная уличная стачка произошла в Махачкале, на кадрах видно, что в ней принимали участие десятки молодых людей. Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье сообщил, что сотрудники МВД оперативно задержали и доставили в отдел зачинщиков и активных участников конфликта, на родителей подростков составили административные протоколы. По данным МВД республики, в пятницу в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, которая привлекла внимание прохожих. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. "Группы подростков (17 мая - ред.) начали собираться в разных районах города. Благодаря оперативным действиям полиции, с улицы Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ", – говорится в сообщении.Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек.Полицейские установили, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий. Сотрудники провели профилактические беседы с подростками, их родителями и преподавателями, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, добавили в МВД.
https://ria.ru/20250518/dagestan-2017711828.html
https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_2f768957acc3012bb75a875474531b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале

МВД Дагестана: в Махачкале после конфликта подростков задержаны 67 человек

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Дагестану.
В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых подростковых драках. Крупная уличная стачка произошла в Махачкале, на кадрах видно, что в ней принимали участие десятки молодых людей. Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье сообщил, что сотрудники МВД оперативно задержали и доставили в отдел зачинщиков и активных участников конфликта, на родителей подростков составили административные протоколы.
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Дагестане 35 подростков доставили в полицию за участие в драке
Вчера, 17:51
По данным МВД республики, в пятницу в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, которая привлекла внимание прохожих. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече.
"Группы подростков (17 мая - ред.) начали собираться в разных районах города. Благодаря оперативным действиям полиции, с улицы Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ", – говорится в сообщении.
Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек.
Полицейские установили, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий. Сотрудники провели профилактические беседы с подростками, их родителями и преподавателями, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, добавили в МВД.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Глава Дагестана сделал заявление из-за беспорядков в школах
19 февраля, 17:21
 
ПроисшествияМахачкалаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала