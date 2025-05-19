https://ria.ru/20250519/makhachkala-2017740952.html

Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале

Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале - РИА Новости, 19.05.2025

Около 20 подростков привлекли к ответственности за драки в Махачкале

Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:06:00+03:00

2025-05-19T01:06:00+03:00

2025-05-19T01:58:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Около 20 подростков, участвовавших в массовых уличных стычках в Махачкале, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в воскресенье в пресс-службе МВД по Дагестану. В последние дни в дагестанском сегменте соцсетей стали появляться публикации о массовых подростковых драках. Крупная уличная стачка произошла в Махачкале, на кадрах видно, что в ней принимали участие десятки молодых людей. Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье сообщил, что сотрудники МВД оперативно задержали и доставили в отдел зачинщиков и активных участников конфликта, на родителей подростков составили административные протоколы. По данным МВД республики, в пятницу в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, которая привлекла внимание прохожих. Полиция задержала 12 человек на центральной площади города. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). На следующий день конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. "Группы подростков (17 мая - ред.) начали собираться в разных районах города. Благодаря оперативным действиям полиции, с улицы Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ", – говорится в сообщении.Таким образом, за два дня в сумме число задержанных достигло 67 человек.Полицейские установили, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий. Сотрудники провели профилактические беседы с подростками, их родителями и преподавателями, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250518/dagestan-2017711828.html

https://ria.ru/20250219/dagestan-2000355866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия