https://ria.ru/20250519/losenok-2017956105.html

Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье

Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье - РИА Новости, 19.05.2025

Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье

Травма, которую получил сбитый в Подмосковье лось, очень серьезная и связана с потерей чувствительности задних тазовых конечностей, заявил ведущий ветеринарный... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:59:00+03:00

2025-05-19T22:59:00+03:00

2025-05-19T22:59:00+03:00

московская область (подмосковье)

истринский район

светлана акулова

московский зоопарк

дтп

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Травма, которую получил сбитый в Подмосковье лось, очень серьезная и связана с потерей чувствительности задних тазовых конечностей, заявил ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. "Травма, которую получил лось, очень серьёзная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально", - отметил Самойлов, слова которого цитирует пресс-служба минсельхозпрода региона. Он отметил, что было принято решение седировать животное специальными препаратами, погрузить и транспортировать в национальный парк "Лосиный остров", где ему будет оказана ветеринарная помощь. "Реабилитация занимает от 14 до 21 дня. Ещё будет собираться консилиум ветеринарных врачей и конкретно изучать данный случай", - добавил Самойлов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующее ветеринарную службу, держит на контроле работу по оказанию помощи лосю, пострадавшему в результате ДТП.

https://ria.ru/20250519/losenok-2017955745.html

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московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, дтп, происшествия