Рейтинг@Mail.ru
Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/losenok-2017956105.html
Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье
Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье - РИА Новости, 19.05.2025
Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье
Травма, которую получил сбитый в Подмосковье лось, очень серьезная и связана с потерей чувствительности задних тазовых конечностей, заявил ведущий ветеринарный... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:59:00+03:00
2025-05-19T22:59:00+03:00
московская область (подмосковье)
истринский район
светлана акулова
московский зоопарк
дтп
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017935951_0:298:960:838_1920x0_80_0_0_db4227ac2bdc621657a7f22e91be8dd5.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Травма, которую получил сбитый в Подмосковье лось, очень серьезная и связана с потерей чувствительности задних тазовых конечностей, заявил ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. "Травма, которую получил лось, очень серьёзная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально", - отметил Самойлов, слова которого цитирует пресс-служба минсельхозпрода региона. Он отметил, что было принято решение седировать животное специальными препаратами, погрузить и транспортировать в национальный парк "Лосиный остров", где ему будет оказана ветеринарная помощь. "Реабилитация занимает от 14 до 21 дня. Ещё будет собираться консилиум ветеринарных врачей и конкретно изучать данный случай", - добавил Самойлов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующее ветеринарную службу, держит на контроле работу по оказанию помощи лосю, пострадавшему в результате ДТП.
https://ria.ru/20250519/losenok-2017955745.html
https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html
московская область (подмосковье)
истринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017935951_0:208:960:928_1920x0_80_0_0_f6b923b534724be748a480619cdd3c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, дтп, происшествия
Московская область (Подмосковье), Истринский район, Светлана Акулова, Московский зоопарк, ДТП, Происшествия
Ветеринар оценил травму лосенка, сбитого в Подмосковье

Ветеринар Самойлов: сбитый под Истрой лосенок получил серьезную травму

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramЛосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Травма, которую получил сбитый в Подмосковье лось, очень серьезная и связана с потерей чувствительности задних тазовых конечностей, заявил ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов.
В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
Вблизи коттеджного поселка Княжье озеро был сбит лось - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров
Вчера, 22:56
"Травма, которую получил лось, очень серьёзная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить. Но это все индивидуально", - отметил Самойлов, слова которого цитирует пресс-служба минсельхозпрода региона.
Он отметил, что было принято решение седировать животное специальными препаратами, погрузить и транспортировать в национальный парк "Лосиный остров", где ему будет оказана ветеринарная помощь.
"Реабилитация занимает от 14 до 21 дня. Ещё будет собираться консилиум ветеринарных врачей и конкретно изучать данный случай", - добавил Самойлов.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующее ветеринарную службу, держит на контроле работу по оказанию помощи лосю, пострадавшему в результате ДТП.
Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы
18 мая, 13:11
 
Московская область (Подмосковье)Истринский районСветлана АкуловаМосковский зоопаркДТППроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала