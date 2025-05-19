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Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров - РИА Новости, 19.05.2025
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22:56 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/losenok-2017955745.html
Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров
Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров - РИА Новости, 19.05.2025
Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров
Сбитого под Истрой лосенка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове, ветврачи уже прибыли на место ДТП, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:56:00+03:00
2025-05-19T22:56:00+03:00
московская область (подмосковье)
истринский район
светлана акулова
московский зоопарк
происшествия
дтп
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сбитого под Истрой лосенка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове, ветврачи уже прибыли на место ДТП, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. "Сбитого под Истрой лосёнка транспортируют под седацией для дальнейшего обследования. Ситуация с пострадавшим животным взяли на контроль. Ветеринарные врачи уже прибыли на место ДТП в Истре, в результате которого пострадал детеныш лося. Животное планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове", - отметили в ведомстве. Согласно сообщению, на данный момент специалисты уже ввели животному седативные препараты, чтобы осуществить транспортировку в ветцентр, где специалисты организуют обследование.
https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html
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московская область (подмосковье), истринский район, светлана акулова, московский зоопарк, происшествия, дтп
Московская область (Подмосковье), Истринский район, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Происшествия, ДТП
Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров

Сбитого под Истрой лосенка планируют перевезти на реабилитацию в Лосиный остров

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramЛосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сбитого под Истрой лосенка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове, ветврачи уже прибыли на место ДТП, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
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"Сбитого под Истрой лосёнка транспортируют под седацией для дальнейшего обследования. Ситуация с пострадавшим животным взяли на контроль. Ветеринарные врачи уже прибыли на место ДТП в Истре, в результате которого пострадал детеныш лося. Животное планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове", - отметили в ведомстве.
Согласно сообщению, на данный момент специалисты уже ввели животному седативные препараты, чтобы осуществить транспортировку в ветцентр, где специалисты организуют обследование.
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