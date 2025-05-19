Лосенка, сбитого в Подмосковье, планируют перевезти в Лосиный остров
Сбитого под Истрой лосенка планируют перевезти на реабилитацию в Лосиный остров
© Фото : Подмосковная полиция/TelegramЛосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
Лосенок, сбитый вблизи коттеджного поселка в Истринском районе Московской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сбитого под Истрой лосенка планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове, ветврачи уже прибыли на место ДТП, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В понедельник генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в Подмосковье был ранен лось. Акулова подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получает квалифицированной помощи. Она отметила, что обратилась к правоохранительным органам Московской области и министерству экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.
"Сбитого под Истрой лосёнка транспортируют под седацией для дальнейшего обследования. Ситуация с пострадавшим животным взяли на контроль. Ветеринарные врачи уже прибыли на место ДТП в Истре, в результате которого пострадал детеныш лося. Животное планируют перевезти в центр реабилитации диких животных в Лосином острове", - отметили в ведомстве.
Согласно сообщению, на данный момент специалисты уже ввели животному седативные препараты, чтобы осуществить транспортировку в ветцентр, где специалисты организуют обследование.