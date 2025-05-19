https://ria.ru/20250519/losenok-2017926082.html

Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение

Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение - РИА Новости, 19.05.2025

Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение

Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение, сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:24:00+03:00

2025-05-19T19:24:00+03:00

2025-05-19T20:28:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

истринский район

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение, сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Мы занимаемся. Сейчас приедет наш ветеринар. Вколют ему седативный препарат и <...> повезут лечить. Действовать будем максимально гуманно", — отметили в ведомстве.Позднее там сообщили, что лосенка планируют перевезти в центр реабилитации в "Лосином Острове", ветврачи уже прибыли на место происшествия.В свою очередь, в МВД сообщили, что проводят проверку после ДТП. Там уточнили, что инцидент произошел 18 мая примерно в 20:20 мск на седьмом километре автодороги ММК — Павловская Слобода — Нахабино. По предварительной информации, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем "Субару", совершил наезд на лося, в результате чего тот получил травмы.О произошедшем в понедельник сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она подчеркнула, что, несмотря на своевременное обращение граждан в экстренные службы через систему 112 и оформление ДТП с участием сотрудников ГИБДД Истринского района, животное более суток не получало квалифицированной помощи. Акулова отметила, что обратилась в правоохранительные органы Московской области и Министерство экологии и природопользования региона с требованием организовать помощь раненому лосю, обеспечив его спасение или, в случае невозможности лечения, гуманный исход.

https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), россия, происшествия, истринский район