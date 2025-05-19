https://ria.ru/20250519/liksutov-2017857954.html

Ликсутов: компании Москвы нарастили выпуск хлебобулочных и мучных изделий

Ликсутов: компании Москвы нарастили выпуск хлебобулочных и мучных изделий - РИА Новости, 19.05.2025

Ликсутов: компании Москвы нарастили выпуск хлебобулочных и мучных изделий

Отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий московских компаний увеличились на 31,7% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:00:00+03:00

2025-05-19T16:00:00+03:00

2025-05-19T16:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий московских компаний увеличились на 31,7% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московские предприятия продолжают укреплять продовольственный суверенитет страны, предлагая качественную и востребованную продукцию. Так, в январе-марте 2025 года столичные компании произвели более 126 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе полуфабрикаты, а также свыше 73 тысяч тонн продукции кратковременного хранения. Столь динамичный рост – следствие активной поддержки отрасли, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. Здесь будут размещены предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд.Так, за первый квартал текущего года объем выпуска пирогов, пирожков и пончиков увеличился на 22,8%, булочных изделий из пшеничной муки – на 7%, а объем сдобных изделий – почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Москве функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности, где трудится порядка 65 тысяч сотрудников."Город активно поддерживает развитие предприятий пищевой промышленности и внедрение современных технологий, что способствует их модернизации и повышению производительности. В результате, за первый квартал 2025 года объем производства хлебобулочных изделий демонстрирует положительную динамику: выпуск пирогов увеличился на 22,8%, продукции из пшеничной муки – на 7%, а объем сдобных изделий – на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – подчеркнул министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что общий объем отгрузки превысил 30,2 миллиарда рублей. Это свидетельствует о стабильном росте отрасли.Например, в первом квартале этого года ОАО КБК "Черемушки" продемонстрировало рост, увеличив объем отгрузки хлебобулочных изделий – более 28 тысяч тонн продукции, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении объем продаж превысил 3 миллиарда рублей, увеличившись на 30% по сравнению с прошлым годом. Комбинат каждый день снабжает горожан свежей и качественной продукцией, производя более 100 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в день.Также к числу ведущих предприятий пищевой отрасли в столице относятся такие крупные компании, как хлебобулочный комбинат "Добрынинский", булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", производитель здоровой выпечки "Другой хлеб" и многие другие. Кроме того, в Москве функционирует Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности, который занимается проведением научных исследований в области производства хлеба и мучных изделий, а также разработкой современного хлебопекарного оборудования.

https://ria.ru/20250518/liksutov-2017685294.html

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