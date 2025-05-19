https://ria.ru/20250519/liksutov-2017774202.html

Ликсутов: производитель лекарств наращивает выпуск препаратов для экспорта

Ликсутов: производитель лекарств наращивает выпуск препаратов для экспорта - РИА Новости, 19.05.2025

Ликсутов: производитель лекарств наращивает выпуск препаратов для экспорта

За первые три месяца текущего года компания "Биннофарм Групп" из Зеленограда нарастила производство лекарств для экспорта почти в три раза, если сравнивать с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:00:00+03:00

2025-05-19T11:00:00+03:00

2025-05-19T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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узбекистан

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снг

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года компания "Биннофарм Групп" из Зеленограда нарастила производство лекарств для экспорта почти в три раза, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Московский фармацевтический сектор демонстрирует устойчивое развитие. Оно стало возможным благодаря созданному при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина портфелю эффективных мер поддержки. Город помогает компаниям регулярно наращивать объемы производства, создавать новые высокотехнологичные препараты, обеспечивать качественными медикаментами не только внутренний, но и внешний рынки", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Заммэра подчеркнул, что зеленоградский завод со статусом промкомплекса за первые три месяца этого года почти в три раза нарастил выпуск востребованной за рубежом фармацевтической продукции.Между тем, 41% от общего объема произведенной за первый квартал продукции предназначен для поставок на зарубежные рынки. Лекарства отправят в Узбекистан, Киргизию, Грузию, Азербайджан и Таджикистан."Сегодня компания выпускает оригинальные комбинированные препараты и биоаналоги, которые применяются в пульмонологии, неврологии, кардиологии, гастроэнтерологии и эндокринологии. Например, для рынков стран СНГ производятся лекарственные препараты в форме аэрозоля для ингаляций для лечения и купирования симптомов астмы и хронических заболеваний легких", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.На заводе производят препараты различных форм: растворы для инъекций, суспензии, аэрозоли, таблетки, капсулы и суппозитории.По словам корпоративного директора по производству "Биннофарм Групп" Анатолия Ягленко, в компании ориентируются на спрос медикаментов не только внутри страны, но и за ее пределами."Увеличение объемов выпуска экспортно-ориентированной продукции – результат приверженности стратегии расширения присутствия препаратов компании на международном рынке. Мощности завода позволяют увеличивать объемы производства и налаживать выпуск новых продуктов на площадке", – отметил Ягленко.В прошлом году производитель выпустил свыше 5 миллионов упаковок медикаментов. В начале этого года фармкомпания подтвердила статус промышленного комплекса, что позволит экономить благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям и направлять средства в развитие, модернизацию и расширение производства.

https://ria.ru/20250501/liksutov-2014424965.html

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зеленоград

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москва, анатолий гарбузов, зеленоград, узбекистан, максим ликсутов , сергей собянин, снг