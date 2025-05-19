Лавров высказался о росте обменов между российскими и китайскими регионами
Лавров: рост обменов между регионами РФ и КНР ведет к появлению новых проектов
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Стремительный рост обменов продолжается между российскими регионами и китайскими провинциями, это способствует появлению множества новых перспективных проектов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Между российскими регионами и провинциями Китая продолжается стремительный рост обменов, что способствует появлению множества новых перспективных проектов", - говорится в приветственном слове главы МИД России участникам пленарной сессии "Россия - Китай: объединяя усилия во имя общего процветания".
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Он добавил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наилучшие за всю их историю, являются моделью равноправного взаимовыгодного сотрудничества между двумя мировыми центрами в 21 веке, и их важный компонент – приграничные и межрегиональные связи.
"Сегодня в (Хабаровском - ред.) крае осуществляется масштабный проект в уникальном формате: совместное с китайской стороной развитие трансграничного острова Большой Уссурийский. В мае 2024 года в Пекине в присутствии наших лидеров подписана единая концепция совместного освоения острова. На форуме предстоит предметно обсудить открывающиеся в этой связи перспективы сотрудничества", - отметил Лавров.
Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
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