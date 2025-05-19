На границе Белоруссии с Латвией нашли два трупа мигрантов
На границе Белоруссии с Латвией нашли два трупа мигрантов из Ирака
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в понедельник, что на границе республики с Латвией найдены два трупа мигрантов из Ирака и избитый беженец.
"В субботу, 17 мая, белорусские пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили труп беженца, гражданина Ирака. Рядом с ним находился еще один иностранец, который не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь, а также вызвали медиков. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в Верхнедвинскую центральную районную больницу.
Согласно сообщению, позже полоцкие пограничники нашли тело еще одного беженца, документов и личных вещей при нем не обнаружено.
"На месте обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего работала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что с начала мая на белорусско-латвийской границе обнаружены 5 погибших беженцев. Всего с 2021 года на границе Белоруссии с Евросоюзом погибло 73 беженца.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.