https://ria.ru/20250519/latvija-2017898586.html

На границе Белоруссии с Латвией нашли два трупа мигрантов

На границе Белоруссии с Латвией нашли два трупа мигрантов - РИА Новости, 19.05.2025

На границе Белоруссии с Латвией нашли два трупа мигрантов

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в понедельник, что на границе республики с Латвией найдены два трупа мигрантов из Ирака и избитый... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:29:00+03:00

2025-05-19T17:29:00+03:00

2025-05-19T17:29:00+03:00

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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в понедельник, что на границе республики с Латвией найдены два трупа мигрантов из Ирака и избитый беженец. "В субботу, 17 мая, белорусские пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили труп беженца, гражданина Ирака. Рядом с ним находился еще один иностранец, который не мог самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь, а также вызвали медиков. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в Верхнедвинскую центральную районную больницу. Согласно сообщению, позже полоцкие пограничники нашли тело еще одного беженца, документов и личных вещей при нем не обнаружено. "На месте обнаружения трупов для установления всех обстоятельств произошедшего работала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что с начала мая на белорусско-латвийской границе обнаружены 5 погибших беженцев. Всего с 2021 года на границе Белоруссии с Евросоюзом погибло 73 беженца. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20250519/litva-2017864349.html

https://ria.ru/20250310/polsha-2004144127.html

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в мире, здоровье - общество, белоруссия, латвия, ирак, евросоюз