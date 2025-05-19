https://ria.ru/20250519/kurskaya-2017877461.html

В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО

В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО - РИА Новости, 19.05.2025

В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО

Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:33:00+03:00

2025-05-19T16:33:00+03:00

2025-05-19T16:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

нато

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мая - РИА Новости. Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Десятки единиц техники стран НАТО, среди которых танк Leopard, бронетранспортёры и другая техника ВСУ, уничтоженная российскими бойцами, в основном - десантниками, остаются в приграничных районах возле государственной границы в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.

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курская область

суджа

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Ольга Фомченкова

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Уничтоженная техника ВСУ в приграничных районах Курской области Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Эта техника уничтожена российскими бойцами, в основном – десантниками. 2025-05-19T16:33 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, безопасность