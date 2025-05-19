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В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/kurskaya-2017877461.html
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО - РИА Новости, 19.05.2025
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО
Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:33:00+03:00
2025-05-19T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мая - РИА Новости. Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Десятки единиц техники стран НАТО, среди которых танк Leopard, бронетранспортёры и другая техника ВСУ, уничтоженная российскими бойцами, в основном - десантниками, остаются в приграничных районах возле государственной границы в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
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курская область
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Уничтоженная техника ВСУ в приграничных районах Курской области
Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Эта техника уничтожена российскими бойцами, в основном – десантниками.
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО, Безопасность
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО

Десятки единиц уничтоженной техники НАТО находятся у границы в Курской области

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КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мая - РИА Новости. Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки единиц техники стран НАТО, среди которых танк Leopard, бронетранспортёры и другая техника ВСУ, уничтоженная российскими бойцами, в основном - десантниками, остаются в приграничных районах возле государственной границы в Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТОБезопасность
 
 
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