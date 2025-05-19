https://ria.ru/20250519/kurskaya-2017877461.html
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО - РИА Новости, 19.05.2025
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО
Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:33:00+03:00
2025-05-19T16:33:00+03:00
2025-05-19T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017876352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44339fa85820816e80d144039aa8f97e.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 19 мая - РИА Новости. Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Десятки единиц техники стран НАТО, среди которых танк Leopard, бронетранспортёры и другая техника ВСУ, уничтоженная российскими бойцами, в основном - десантниками, остаются в приграничных районах возле государственной границы в Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
курская область
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017876352_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4486f7a518211d1ef83b28e8bdf4d4b.jpg
Уничтоженная техника ВСУ в приграничных районах Курской области
Большое количество украинской техники, в том числе стран НАТО, уничтожено и остается в приграничных районах в Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Эта техника уничтожена российскими бойцами, в основном – десантниками.
2025-05-19T16:33
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО, Безопасность
В курском приграничье остается большое количество подбитой техники НАТО
Десятки единиц уничтоженной техники НАТО находятся у границы в Курской области