https://ria.ru/20250519/kubok-2017870895.html

Турнир памяти Анатолия Рахлина состоялся в Санкт-Петербурге

Турнир памяти Анатолия Рахлина состоялся в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.05.2025

Турнир памяти Анатолия Рахлина состоялся в Санкт-Петербурге

XIII Международные соревнования по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" прошли на большой арене дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, в них участвовали... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:11:00+03:00

2025-05-19T16:11:00+03:00

2025-05-19T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. XIII Международные соревнования по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" прошли на большой арене дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, в них участвовали спортсмены до 21 года, сообщает компания "ФосАгро", ставшая одним из партнеров турнира. В соревнованиях приняли участие около 500 дзюдоистов из 48 регионов России и десяти зарубежных стран – Азербайджана, Греции, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Республики Сербской, Таджикистана, Монголии и Молдавии. За победу в 14 весовых категориях боролись в том числе призеры и победители первенств России и Европы. Также "Кубок Анатолия Рахлина" – отборочный турнир в национальную сборную на первенство Европы и первенство мира. Международные соревнования посвящены памяти тренера Анатолия Рахлина. Он стоял у истоков становления дзюдо в Ленинграде и во всем Советском Союзе. Рахлин воспитал целую плеяду спортсменов. На церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам и организаторам соревнований. По итогам турнира лидером медального зачета стала команда Уральского федерального округа, представители которого завоевали одиннадцать наград. На втором месте – команды Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа с девятью наградами. Третье место медального рейтинга занимают команды Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, у них по восемь наград. По количеству золотых медалей лидируют спортсмены из Санкт-Петербурга и Центрального федерального округа: у них по три "золота". По две золотых медали завоевали представители Северного Кавказа, Приволжского и Уральского федеральных округов. По одному "золоту" у выиграли спортсмены из Москвы и Южного федерального округа. В числе бронзовых призеров "Кубка Анатолия Рахлина" – атлет из Азербайджана и две представительницы Греции. Шесть лучших спортсменов всего турнира, определенных судейской коллегией и организаторами, удостоились индивидуальных призов от компании "ФосАгро". В турнире впервые приняли участие воспитанники секций дзюдо "ДРОЗД" из Кировска, Череповца и Балакова. Десять спортсменов смогли проверить свои силы на соревнованиях. Состязания прошли на высоком уровне во многом благодаря поддержке партнеров. В преддверии 90-летия федерации дзюдо Санкт-Петербурга было достигнуто соглашение о расширении стратегического партнерства дзюдоистов и компании "ФосАгро". "Не могу не отметить, что сотрудничество с "ФосАгро" позволяет нам претворять в жизнь улучшения, делать все качественнее, профессиональнее и лучше. Обратите внимание, какой яркой в этом году была церемония открытия – без поддержки это делать тяжело и сложно. Мы начали успешно сотрудничать, поэтому события происходят так ярко", – отметил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, его слова приводит пресс-служба компании. В церемонии награждения победителей "Кубка Анатолия Рахлина" принял участие генерал-полковник милиции, участник боевых действий, заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Валерий Федоров. "Очень приятно находиться на соревнованиях имени великого тренера Анатолия Рахлина. Мы гордимся, что в декабре прошлого года подписали соглашение с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга. Мы уже много сделали – и сделаем еще больше во имя спорта и любимого дзюдо. Я думаю, это очень правильное дело, потому что дзюдо – это борьба, это экспрессия, это сила", – отметил Федоров. В апреле 2025 года под эгидой партнерства компании и федерации состоялись студенческие соревнования по дзюдо. В них приняли участие команды семи городских университетов. Следующим шагом в сотрудничестве компании и спортивной федерации станет намеченное на 11 июня открытие новой школы дзюдо в Волхове Ленинградской области. В рамках ключевого социального проекта "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) юные спортсмены с 7 до 15 лет будут осваивать азы дзюдо и тренироваться под руководством мастера спорта Советского Союза Игоря Ромашко. "Думаю, этот проект обречен на успех. На торжественное открытие я пригласил своего воспитанника, олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева, он даст небольшой мастер-класс и, уверен, его пример вдохновит ребят", - поделился Рахлин. Группа юных спортсменов из Волховского отделения "ДРОЗД" также побывала на "Кубке Анатолия Рахлина". Они были впечатлены масштабом и зрелищностью соревнований. Сейчас в спортивных секциях "ДРОЗД-Волхов" по 12 видам спорта тренируются почти 1,2 тысячи детей. Программа "ДРОЗД" – ключевой социальный проект группы "ФосАгро", отмечают в пресс-службе. Сегодня в регионах присутствия компании действуют 80 секций по 30 видам спорта, работают творческие студии и классы дополнительного образования, в которых на постоянной основе занимаются более 8,5 тысяч детей. Всего за 20-летнюю историю ее воспитанниками стали более 100 тысяч ребят.

https://ria.ru/20250414/festival-2011155298.html

https://ria.ru/20250318/fosagro-2005763958.html

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санкт-петербург, спорт, анатолий рахлин, фосагро