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Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в Краснодаре - РИА Новости, 19.05.2025
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Краснодарский край
 
17:50 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/kondratev-2017907780.html
Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в Краснодаре
Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в Краснодаре - РИА Новости, 19.05.2025
Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в Краснодаре
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в столице Кубани, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:50:00+03:00
2025-05-19T17:50:00+03:00
краснодарский край
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в столице Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В осмотре также приняли участие заместители губернатора Александр Нестеренко, Анна Минькова, министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, руководитель департамента строительства Игорь Федосов и мэр Краснодара Евгений Наумов. С просьбой построить новое лечебное учреждение к главе региона обратились жители во время "Прямой линии". Первичную медпомощь в учреждении на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова смогут получать около 20 тысяч взрослых и детей. "В последние годы мы последовательно решаем проблему с нехваткой мест в школах Краснодара. Не менее остро этот вопрос стоит и по загрузке поликлиник, которых также не хватает. У людей должна быть возможность получать квалифицированную медпомощь в комфортных условиях. Для этого важно строить новые медицинские учреждения, в том числе в существующих и густонаселенных микрорайонах. Благодарен администрации Краснодара за то, что находят подходящие участки даже с учетом плотной застройки", – сказал во время посещения объекта Кондратьев. Губернатор убежден, что при дальнейшем развитии города лучшие места в новых микрорайонах необходимо отдавать под строительство социально значимых объектов, где можно обеспечить их необходимыми парковками и благоустроенной территорией. Нестеренко пояснил, что на месте будущей поликлиники размещен строительный городок: идет разработка котлована и вынос за пределы площадки существующих инженерных сетей. Летом 2026 года строители должны завершить возведение шестиэтажного здания – в подземном этаже расположат собственную лабораторию. Открытие учреждения запланировано на весну 2027 года. Минькова отметила, что запуск учреждения позволит разгрузить существующую поликлинику в этой части города. Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену. Оно будет принимать взрослых и детей. В нем предусмотрели терапевтическое, педиатрическое и профилактическое отделения, зону первичной специализированной медико-санитарной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентгенографии, приемно-смотровой фильтр-бокс. В этой же части Краснодара строят лечебно-профилактическое учреждение на 750 мест по Ростовскому шоссе. Рабочие уже возвели первый этаж, приступили ко второму, всего будет несколько корпусов. Здесь же запланированы травматологический пункт, подстанция скорой медицинской помощи. Также продолжается строительство трехэтажной поликлиники по улице Кирилла Россинского в микрорайоне Образцово Прикубанского округа – готовность объекта 40%. Здесь уже заложили фундамент, бетонируют входные группы, возводят наружные стены и внутренние перегородки, устраивают системы электроснабжения и вентиляции. Поликлиника рассчитана на посещение 400 человек в смену. Им будут доступны кабинеты общих и узких специалистов. В регионе активно развивают первичное звено здравоохранения – строят новые и ремонтируют существующие учреждения, укрепляют материально-техническую базу, обновляют автопарк. Данную работу ведут в рамках краевой профильной госпрограммы и национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250516/kondratev-2017330692.html
https://ria.ru/20250512/kuban-2016569281.html
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краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Кондратьев осмотрел стройплощадку поликлиники

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© POOL
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в столице Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В осмотре также приняли участие заместители губернатора Александр Нестеренко, Анна Минькова, министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, руководитель департамента строительства Игорь Федосов и мэр Краснодара Евгений Наумов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 12:54
С просьбой построить новое лечебное учреждение к главе региона обратились жители во время "Прямой линии". Первичную медпомощь в учреждении на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова смогут получать около 20 тысяч взрослых и детей.
"В последние годы мы последовательно решаем проблему с нехваткой мест в школах Краснодара. Не менее остро этот вопрос стоит и по загрузке поликлиник, которых также не хватает. У людей должна быть возможность получать квалифицированную медпомощь в комфортных условиях. Для этого важно строить новые медицинские учреждения, в том числе в существующих и густонаселенных микрорайонах. Благодарен администрации Краснодара за то, что находят подходящие участки даже с учетом плотной застройки", – сказал во время посещения объекта Кондратьев.
Губернатор убежден, что при дальнейшем развитии города лучшие места в новых микрорайонах необходимо отдавать под строительство социально значимых объектов, где можно обеспечить их необходимыми парковками и благоустроенной территорией.
Нестеренко пояснил, что на месте будущей поликлиники размещен строительный городок: идет разработка котлована и вынос за пределы площадки существующих инженерных сетей. Летом 2026 года строители должны завершить возведение шестиэтажного здания – в подземном этаже расположат собственную лабораторию. Открытие учреждения запланировано на весну 2027 года.
Минькова отметила, что запуск учреждения позволит разгрузить существующую поликлинику в этой части города.
Учреждение рассчитано на 150 посещений в смену. Оно будет принимать взрослых и детей. В нем предусмотрели терапевтическое, педиатрическое и профилактическое отделения, зону первичной специализированной медико-санитарной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентгенографии, приемно-смотровой фильтр-бокс.
В этой же части Краснодара строят лечебно-профилактическое учреждение на 750 мест по Ростовскому шоссе. Рабочие уже возвели первый этаж, приступили ко второму, всего будет несколько корпусов. Здесь же запланированы травматологический пункт, подстанция скорой медицинской помощи.
Также продолжается строительство трехэтажной поликлиники по улице Кирилла Россинского в микрорайоне Образцово Прикубанского округа – готовность объекта 40%. Здесь уже заложили фундамент, бетонируют входные группы, возводят наружные стены и внутренние перегородки, устраивают системы электроснабжения и вентиляции. Поликлиника рассчитана на посещение 400 человек в смену. Им будут доступны кабинеты общих и узких специалистов.
В регионе активно развивают первичное звено здравоохранения – строят новые и ремонтируют существующие учреждения, укрепляют материально-техническую базу, обновляют автопарк. Данную работу ведут в рамках краевой профильной госпрограммы и национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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Краснодарский крайКраснодарКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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