https://ria.ru/20250519/khabarovsk-2017752368.html

В Хабаровске открылся российско-китайский форум

В Хабаровске открылся российско-китайский форум - РИА Новости, 19.05.2025

В Хабаровске открылся российско-китайский форум

Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:25:00+03:00

2025-05-19T05:25:00+03:00

2025-05-19T11:26:00+03:00

китай

россия

большой уссурийский (остров)

дмитрий демешин

владимир путин

си цзиньпин

экономика

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), передает корреспондент РИА Новости. Накануне форума стартовала спортивная и культурная программы масштабного мероприятия. На острове Большом Уссурийском прошел марафон, в котором участие приняли около 400 бегунов, в том числе и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он преодолел дистанцию в пять километров. Много гостей собрал гастрофестиваль "Кухни России и Китая". Вместе с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном глава региона попробовал фирменные блюда, приготовленные поварами двух стран. "Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран... Очень перспективно обсуждение сотрудничества в освоении Большого Уссурийского острова", - сказал на открытии Цзян Саоян. Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.

https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html

https://ria.ru/20250516/kitay-2017464155.html

китай

россия

большой уссурийский (остров)

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, большой уссурийский (остров), дмитрий демешин, владимир путин, си цзиньпин, экономика, хабаровск