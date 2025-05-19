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В Хабаровске открылся российско-китайский форум - РИА Новости, 19.05.2025
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05:25 19.05.2025 (обновлено: 11:26 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/khabarovsk-2017752368.html
В Хабаровске открылся российско-китайский форум
В Хабаровске открылся российско-китайский форум - РИА Новости, 19.05.2025
В Хабаровске открылся российско-китайский форум
Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:25:00+03:00
2025-05-19T11:26:00+03:00
китай
россия
большой уссурийский (остров)
дмитрий демешин
владимир путин
си цзиньпин
экономика
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), передает корреспондент РИА Новости. Накануне форума стартовала спортивная и культурная программы масштабного мероприятия. На острове Большом Уссурийском прошел марафон, в котором участие приняли около 400 бегунов, в том числе и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он преодолел дистанцию в пять километров. Много гостей собрал гастрофестиваль "Кухни России и Китая". Вместе с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном глава региона попробовал фирменные блюда, приготовленные поварами двух стран. "Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран... Очень перспективно обсуждение сотрудничества в освоении Большого Уссурийского острова", - сказал на открытии Цзян Саоян. Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.
https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html
https://ria.ru/20250516/kitay-2017464155.html
китай
россия
большой уссурийский (остров)
хабаровск
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китай, россия, большой уссурийский (остров), дмитрий демешин, владимир путин, си цзиньпин, экономика, хабаровск
Китай, Россия, Большой Уссурийский (остров), Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Экономика, Хабаровск
В Хабаровске открылся российско-китайский форум

В Хабаровске открыли Аллею дружбы в честь 30-летия отношений с Хэйлунцзяном

© РИА Новости / Данило Бирюков | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян принимают участие в Российско-китайском форуме в Хабаровске. 19 мая 2025
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян принимают участие в Российско-китайском форуме в Хабаровске. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Данило Бирюков
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян принимают участие в Российско-китайском форуме в Хабаровске. 19 мая 2025
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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Российско-китайский форум торжественно открылся в Хабаровске, на набережной реки Амур высадили "Аллею дружбы" в честь 30-летия побратимских отношений с провинцией Хэйлунцзян (КНР), передает корреспондент РИА Новости.
Накануне форума стартовала спортивная и культурная программы масштабного мероприятия. На острове Большом Уссурийском прошел марафон, в котором участие приняли около 400 бегунов, в том числе и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он преодолел дистанцию в пять километров. Много гостей собрал гастрофестиваль "Кухни России и Китая". Вместе с генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном глава региона попробовал фирменные блюда, приготовленные поварами двух стран.
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"Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран... Очень перспективно обсуждение сотрудничества в освоении Большого Уссурийского острова", - сказал на открытии Цзян Саоян.
Российско-Китайский форум проходит в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На участие в мероприятии получено более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.
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КитайРоссияБольшой Уссурийский (остров)Дмитрий ДемешинВладимир ПутинСи ЦзиньпинЭкономикаХабаровск
 
 
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