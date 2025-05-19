https://ria.ru/20250519/kh5-2017921922.html

Исследование: Х5 удерживает лидерство по объему онлайн-продаж продуктов

Исследование: Х5 удерживает лидерство по объему онлайн-продаж продуктов - РИА Новости, 19.05.2025

Исследование: Х5 удерживает лидерство по объему онлайн-продаж продуктов

Х5 Group по итогам I квартала 2025 года сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса, сообщила компания с ссылкой на исследование РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:58:00+03:00

2025-05-19T18:58:00+03:00

2025-05-19T18:58:00+03:00

россия

x5 retail group

продукты

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Х5 Group по итогам I квартала 2025 года сохранила первое место по объему онлайн-продаж товаров повседневного спроса, сообщила компания с ссылкой на исследование агентства Infoline. Х5 управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". Второе место в рейтинге агентства занимает "Самокат", третье – "ВкусВилл". По оценке Infoline, рынок онлайн-продаж продовольственных товаров в России в I квартале вырос на 26,8% к аналогичному периоду прошлого года до 388 миллиардов рублей. Доля онлайн-продаж продуктов в розничном товарообороте увеличилась на 0,5 процентных пункта до 5,6%. В отчетный период рынок продолжил расти за счет экспресс-доставки (до двух часов). Ее оборот увеличился на 40,2% до 286 миллиардов рублей, тогда как оборот доставки впрок, плановой доставки и самовывоза остался на уровне I квартала 2024 года - 102 миллиарда рублей. Как отмечается в сообщении ритейлера, оборот бизнеса X5 Digital, отвечающего за цифровые продажи и доставку, в I квартале 2025 года составил 78,2 миллиарда рублей, увеличившись на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период пользователи оформили более 44 миллионов заказов. Ранее, по итогам IV квартала 2024 года, Х5 также стала лидером на рынке онлайн-продаж товаров повседневного спрос с оборотом в 67,6 миллиарда рублей, что на 48,9% больше, чем годом ранее. Общее число заказов за 2024 год превысило 119,5 миллиона. В компании считают, что таких показателей удалось достичь благодаря масштабированию географии доставки, а также развитию технологии сборки и доставки товаров. "Нам удалось выстроить экономическую модель, которая позволяет масштабировать бизнес, показывать высокую эффективность и осуществлять инвестиции в развитие технологий доставки. Это касается и платформы для клиентов, и проектов автоматизации нашей операционной деятельности. Наша цель — устойчивый рост бизнеса с упором на эффективную экономическую модель, развитие сервиса доставки и улучшение клиентского опыта", — приводится в сообщении комментарий управляющего директора X5 Digital Сергея Панькова.

https://ria.ru/20250417/x5-2011855551.html

https://realty.ria.ru/20250403/logopark-2009038127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, x5 retail group, продукты