Рейтинг@Mail.ru
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 19.05.2025 (обновлено: 10:13 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/japonija-2017755212.html
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства - РИА Новости, 19.05.2025
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства
Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщила газета Saga Shimbun. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:35:00+03:00
2025-05-19T10:13:00+03:00
япония
есимаса хаяси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017775473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2d1700eb18de3f28032b6bccb0969c72.jpg
ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщила газета Saga Shimbun. Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона – рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля. "Я чувствую свою ответственность (по вопросу роста цен на рис – ред.). Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал он, выступая на платном собрании для сбора пожертвований в поддержку Либерально-Демократической партии в префектуре Сага. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
https://ria.ru/20250518/yaponiya-2017692368.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017775473_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_608492c526837216a2277ec90cc3fd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, есимаса хаяси, в мире
Япония, Есимаса Хаяси, В мире
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это признался, что ему дарят рис

© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщила газета Saga Shimbun.
Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона – рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
30 января 2024, 08:25
"Я чувствую свою ответственность (по вопросу роста цен на рис – ред.). Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал он, выступая на платном собрании для сбора пожертвований в поддержку Либерально-Демократической партии в префектуре Сага.
Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.
Резиденция премьер-министра Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Рейтинг правительства Японии опустился до рекордно низкого уровня
Вчера, 15:21
 
ЯпонияЕсимаса ХаясиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала