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В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства - РИА Новости, 19.05.2025
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства
Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщила газета Saga Shimbun. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:35:00+03:00
2025-05-19T06:35:00+03:00
2025-05-19T10:13:00+03:00
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ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщила газета Saga Shimbun. Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона – рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля. "Я чувствую свою ответственность (по вопросу роста цен на рис – ред.). Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал он, выступая на платном собрании для сбора пожертвований в поддержку Либерально-Демократической партии в префектуре Сага. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
https://ria.ru/20250518/yaponiya-2017692368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, есимаса хаяси, в мире
Япония, Есимаса Хаяси, В мире
В Японии разгорелся скандал из-за признаний министра сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства Японии Таку Это признался, что ему дарят рис
ТОКИО, 19 мая – РИА Новости. Скандал разгорается в правительстве Японии вокруг высказываний министра сельского хозяйства Таку Это, о которых сообщила газета Saga Shimbun.
Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона – рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля.
"Я чувствую свою ответственность (по вопросу роста цен на рис – ред.). Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал он, выступая на платном собрании для сбора пожертвований в поддержку Либерально-Демократической партии в префектуре Сага.
Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси
. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.