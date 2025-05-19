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В Белоруссии рассказали, кто представит страну на "Интервидении" в Москве - РИА Новости, 19.05.2025
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Шоубиз
 
15:00 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/intervidenie-2017847291.html
В Белоруссии рассказали, кто представит страну на "Интервидении" в Москве
В Белоруссии рассказали, кто представит страну на "Интервидении" в Москве - РИА Новости, 19.05.2025
В Белоруссии рассказали, кто представит страну на "Интервидении" в Москве
Белоруссию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится в Москве 20 сентября, представит артистка Настя Кравченко, сообщила... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:00:00+03:00
2025-05-19T15:00:00+03:00
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Белоруссию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится в Москве 20 сентября, представит артистка Настя Кравченко, сообщила Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания). "Настя Кравченко представит Беларусь на "Интервидении-2025". Представитель Беларуси на конкурсе определен из 37 претендентов решением фокус-группы, собранной Белтелерадиокомпанией", - говорится в сообщении Белтелерадиокомпании, опубликованном в ее Telegram-канале. Ранее Белтелерадиокомпания как соорганизатор конкурса провела отбор с участием профессиональной фокус-группы. Всего поступило 37 заявок. Как пояснили в Белтелерадиокомпании, критерии, по которым отбирались конкурсанты, были следующие: национальная звезда старше 16 лет; максимальный охват в стране и высокий индекс популярности; награды национальных музыкальных премий; постоянное участие в телевизионных концертах, актуальные ротации на радио. Отмечается, что в творческой карьере 21-летней певицы множество самых разных престижных музыкальных наград. "Настя — лауреат международных вокальных конкурсов на Мальте, в Италии, Литве, Латвии, Болгарии, Украине и России. Суперфиналист телевизионного проекта "Xfactor Беларусь", финалист проекта "Залетай в тренды", лауреат "Новой песни года" в Москве 2022, 2023, лауреат и победитель Песни года Беларуси 2022, 2023, 2024 годов. Певица, обладатель золотой кнопки YouTube, платинового диска за миллион прослушиваний на стриминговых платформах", - говорится в сообщении. Отмечается, что у артистки, которая является еще и ведущей Белтелерадиокомпании, в декабре 2025 года вышел сольный альбом под названием "Первый альбом" и состоялся большой сольный концерт. В сообщении говорится, что за творчеством Насти Кравченко в ее соцсетях следят около 3 миллионов фолловеров. Белтелерадиокомпания обещает, что общественность уже вскоре услышит песню, с которой Настя Кравченко выступит в Live-Арена в столице России. Телеканал "Беларусь 1" покажет финал конкурса "Интервидение-2025", в котором ожидается участие представителей более 20 стран, в прямом эфире 20 сентября.
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Шоубиз, Белоруссия, Москва, Россия, Новости культуры, Музыка
В Белоруссии рассказали, кто представит страну на "Интервидении" в Москве

Белоруссию на "Интервидении" представит певица Настя Кравченко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Настя Кравченко
Певица Настя Кравченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Настя Кравченко. Архивное фото
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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Белоруссию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025", который состоится в Москве 20 сентября, представит артистка Настя Кравченко, сообщила Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания).
"Настя Кравченко представит Беларусь на "Интервидении-2025". Представитель Беларуси на конкурсе определен из 37 претендентов решением фокус-группы, собранной Белтелерадиокомпанией", - говорится в сообщении Белтелерадиокомпании, опубликованном в ее Telegram-канале.
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
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Ранее Белтелерадиокомпания как соорганизатор конкурса провела отбор с участием профессиональной фокус-группы. Всего поступило 37 заявок. Как пояснили в Белтелерадиокомпании, критерии, по которым отбирались конкурсанты, были следующие: национальная звезда старше 16 лет; максимальный охват в стране и высокий индекс популярности; награды национальных музыкальных премий; постоянное участие в телевизионных концертах, актуальные ротации на радио.
Отмечается, что в творческой карьере 21-летней певицы множество самых разных престижных музыкальных наград. "Настя — лауреат международных вокальных конкурсов на Мальте, в Италии, Литве, Латвии, Болгарии, Украине и России. Суперфиналист телевизионного проекта "Xfactor Беларусь", финалист проекта "Залетай в тренды", лауреат "Новой песни года" в Москве 2022, 2023, лауреат и победитель Песни года Беларуси 2022, 2023, 2024 годов. Певица, обладатель золотой кнопки YouTube, платинового диска за миллион прослушиваний на стриминговых платформах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у артистки, которая является еще и ведущей Белтелерадиокомпании, в декабре 2025 года вышел сольный альбом под названием "Первый альбом" и состоялся большой сольный концерт. В сообщении говорится, что за творчеством Насти Кравченко в ее соцсетях следят около 3 миллионов фолловеров.
Белтелерадиокомпания обещает, что общественность уже вскоре услышит песню, с которой Настя Кравченко выступит в Live-Арена в столице России. Телеканал "Беларусь 1" покажет финал конкурса "Интервидение-2025", в котором ожидается участие представителей более 20 стран, в прямом эфире 20 сентября.
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