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Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России - РИА Новости, 19.05.2025
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16:23 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017874834.html
Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России
Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России - РИА Новости, 19.05.2025
Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России
Закон об иноагентах в РФ работает справедливо, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:23:00+03:00
2025-05-19T16:23:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
маргарита симоньян
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах в РФ работает справедливо, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на Петербургском международном юридическом форуме. "Насколько я вижу, в подавляющем большинстве случаев, не могу сказать, что я прицельно отслеживаю это, но то, что я вижу в паблике, он (закон об иноагентах – ред.) работает справедливо, совершенно понятно, почему это иноагентство применяется по отношению именно к тем организациям и к тем физическим лицам, к которым оно применяется. По отношению к большинству из них мы тут можем только сказать – давно бы пора", - сказала Симоньян на сессии "Институт иностранного агента. Мировой опыт". Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев граждане получают статус иноагента вполне заслужено. Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017844284.html
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353
60
общество, россия, санкт-петербург, маргарита симоньян, петербургский юридический форум — 2025
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Маргарита Симоньян, Петербургский юридический форум — 2025
Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России

Симоньян: закон об иноагентах в России работает справедливо

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах в РФ работает справедливо, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на Петербургском международном юридическом форуме.
"Насколько я вижу, в подавляющем большинстве случаев, не могу сказать, что я прицельно отслеживаю это, но то, что я вижу в паблике, он (закон об иноагентах – ред.) работает справедливо, совершенно понятно, почему это иноагентство применяется по отношению именно к тем организациям и к тем физическим лицам, к которым оно применяется. По отношению к большинству из них мы тут можем только сказать – давно бы пора", - сказала Симоньян на сессии "Институт иностранного агента. Мировой опыт".
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Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев граждане получают статус иноагента вполне заслужено.
Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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ОбществоРоссияСанкт-ПетербургМаргарита СимоньянПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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