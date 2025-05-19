https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017874834.html

Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России

Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России - РИА Новости, 19.05.2025

Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России

Закон об иноагентах в РФ работает справедливо, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:23:00+03:00

2025-05-19T16:23:00+03:00

2025-05-19T16:23:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

маргарита симоньян

петербургский юридический форум — 2025

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Закон об иноагентах в РФ работает справедливо, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на Петербургском международном юридическом форуме. "Насколько я вижу, в подавляющем большинстве случаев, не могу сказать, что я прицельно отслеживаю это, но то, что я вижу в паблике, он (закон об иноагентах – ред.) работает справедливо, совершенно понятно, почему это иноагентство применяется по отношению именно к тем организациям и к тем физическим лицам, к которым оно применяется. По отношению к большинству из них мы тут можем только сказать – давно бы пора", - сказала Симоньян на сессии "Институт иностранного агента. Мировой опыт". Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев граждане получают статус иноагента вполне заслужено. Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который был принят в июле 2022 года, иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017844284.html

https://ria.ru/20250519/inoagenty-2017872394.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, санкт-петербург, маргарита симоньян, петербургский юридический форум — 2025