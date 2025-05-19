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Более 100 инфлюенсеров выступят на VK Fest - РИА Новости, 19.05.2025
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15:35 19.05.2025 (обновлено: 15:36 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/inflyuensery-2017857179.html
Более 100 инфлюенсеров выступят на VK Fest
Более 100 инфлюенсеров выступят на VK Fest - РИА Новости, 19.05.2025
Более 100 инфлюенсеров выступят на VK Fest
110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025 в пяти городах. Среди участников — Аня Pokrov, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Алексей Столяров, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Гурам Амарян, Карина... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:35:00+03:00
2025-05-19T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. 110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025 в пяти городах. Среди участников — Аня Pokrov, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Алексей Столяров, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Гурам Амарян, Карина Кросс. Зрителей ждут выступления блогеров-музыкантов и комиков, автограф-сессии, спортивные челленджи с кумирами, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные фанаты выйдут на сцену вместе со звёздами.Ведущим VK Fest в Челябинске 14 июня станет Дима Масленников. В столицу Южного Урала приедут ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), АСЛАН ШУКАША, МИЛАНА ХАМЕТОВА и Вадим Спириденков.Приветствовать гостей в Сириусе 21 июня будет Гурам Амарян. К нему присоединятся TENDERLYBAE, Егор Шкред (Егорик), Вадим Спириденков, Kamil и AminKa.Ведущими VK Fest в Казани станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв. В столицу Татарстана 29 июня приедут ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЯ ЛИЗОГУБ, МИЛАНА НЕКРАСОВА и Гурам Амарян.Гости смогут лично пообщаться со знаменитостями и сделать совместное фото у стендов VK Видео в Челябинске, Сириусе и Казани. Там пройдут автограф-сессии и другие активности с инфлюенсерами — точное расписание будет опубликовано позднее.В Санкт-Петербурге ведущими зоны инфлюенсеров одного из дней станут Аня Pokrov, Никита Сударь и Карина Кросс, а Синей сцены — Ида Галич и Антон Шастун. В Парк 300-летия 5 и 6 июля приедут "Импровизаторы", ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, TENDERLYBAE, Оксана Самойлова, ЦУ Е ФА, ЕГОР ШИП, Amirchik, ZLATA &amp; MIROSLAVA, VEIGEL, Дилара, Rakhim, Алексей Столяров, Adrenalin House, Аня Руднева, Lpshkaa, неверли, Екатерина Шумская, Настя Рыжик, Настя Кош и Kristi Krime.Завершится VK Fest в Москве. Ведущим Синей сцены станет Дима Масленников. 19 июля приветствовать гостей фестиваля в зоне инфлюенсеров в "Лужниках" будут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, а 20 июля — Леон Кемстач с соведущей. В столице к фестивалю присоединятся ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Оксана Самойлова, INSTASAMKA, Бустер, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Даник, ХАБИБ, ЦУ Е ФА, Влад А4, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Дилара, Даша Дошик, Никита Сударь, Алексей Столяров, Юля Годунова, Rakhim, ZLATA &amp; MIROSLAVA, Adrenalin House, RASA, Аня Руднева, BITTUEV, Полина Дубкова, Карина Аракелян, Майя Донцова, Александра Лукьянова, Роман Гриценко, Настя Кош и DJ Twins.Автограф-сессии с блогерами в Москве и Петербурге пройдут в специальных корнерах в зоне инфлюенсеров.Список блогеров будет пополняться. Скоро фестиваль анонсирует спикеров лектория.Недавно VK Fest объявил вторую волну артистов во всех пяти городах. Перед зрителями выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ICEGERGERT, DK, Найк Борзов, JONY, Beautiful Boys, Свят, Сироткин, Дора, мартин, Лилая, Элвин Грей, passmurny, ПЛУТТО, Markul, CAPTOWN, а также "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Билеты и все новости фестиваля — на сайте: vkfest.ru
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соцсети, вконтакте, vk fest
Соцсети, ВКонтакте, VK Fest

Более 100 инфлюенсеров выступят на VK Fest

© Фото : пресс-служба ВКонтактеVK Fest 2025
VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
VK Fest 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. 110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025 в пяти городах. Среди участников — Аня Pokrov, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Алексей Столяров, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Гурам Амарян, Карина Кросс. Зрителей ждут выступления блогеров-музыкантов и комиков, автограф-сессии, спортивные челленджи с кумирами, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные фанаты выйдут на сцену вместе со звёздами.
Ведущим VK Fest в Челябинске 14 июня станет Дима Масленников. В столицу Южного Урала приедут ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), АСЛАН ШУКАША, МИЛАНА ХАМЕТОВА и Вадим Спириденков.
Приветствовать гостей в Сириусе 21 июня будет Гурам Амарян. К нему присоединятся TENDERLYBAE, Егор Шкред (Егорик), Вадим Спириденков, Kamil и AminKa.
Ведущими VK Fest в Казани станут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв. В столицу Татарстана 29 июня приедут ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, ЖЕНЯ ЛИЗОГУБ, МИЛАНА НЕКРАСОВА и Гурам Амарян.
© Фото : пресс-служба ВКонтакте

Программа VK Fest 2025

110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025

Программа VK Fest 2025

© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 3
© Фото : пресс-служба ВКонтакте

Программа VK Fest 2025

110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025

Программа VK Fest 2025

© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 3
© Фото : пресс-служба ВКонтакте

Программа VK Fest 2025

110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025

Программа VK Fest 2025

© Фото : пресс-служба ВКонтакте
3 из 3

Программа VK Fest 2025

© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 3

Программа VK Fest 2025

© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 3

Программа VK Fest 2025

© Фото : пресс-служба ВКонтакте
3 из 3
Гости смогут лично пообщаться со знаменитостями и сделать совместное фото у стендов VK Видео в Челябинске, Сириусе и Казани. Там пройдут автограф-сессии и другие активности с инфлюенсерами — точное расписание будет опубликовано позднее.
В Санкт-Петербурге ведущими зоны инфлюенсеров одного из дней станут Аня Pokrov, Никита Сударь и Карина Кросс, а Синей сцены — Ида Галич и Антон Шастун. В Парк 300-летия 5 и 6 июля приедут "Импровизаторы", ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, TENDERLYBAE, Оксана Самойлова, ЦУ Е ФА, ЕГОР ШИП, Amirchik, ZLATA & MIROSLAVA, VEIGEL, Дилара, Rakhim, Алексей Столяров, Adrenalin House, Аня Руднева, Lpshkaa, неверли, Екатерина Шумская, Настя Рыжик, Настя Кош и Kristi Krime.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПрограмма VK Fest 2025
110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Программа VK Fest 2025
Завершится VK Fest в Москве. Ведущим Синей сцены станет Дима Масленников. 19 июля приветствовать гостей фестиваля в зоне инфлюенсеров в "Лужниках" будут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, а 20 июля — Леон Кемстач с соведущей. В столице к фестивалю присоединятся ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Оксана Самойлова, INSTASAMKA, Бустер, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Даник, ХАБИБ, ЦУ Е ФА, Влад А4, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Дилара, Даша Дошик, Никита Сударь, Алексей Столяров, Юля Годунова, Rakhim, ZLATA & MIROSLAVA, Adrenalin House, RASA, Аня Руднева, BITTUEV, Полина Дубкова, Карина Аракелян, Майя Донцова, Александра Лукьянова, Роман Гриценко, Настя Кош и DJ Twins.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПрограмма VK Fest 2025
110 инфлюенсеров выступят на VK Fest 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Программа VK Fest 2025
Автограф-сессии с блогерами в Москве и Петербурге пройдут в специальных корнерах в зоне инфлюенсеров.
Список блогеров будет пополняться. Скоро фестиваль анонсирует спикеров лектория.
Недавно VK Fest объявил вторую волну артистов во всех пяти городах. Перед зрителями выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ICEGERGERT, DK, Найк Борзов, JONY, Beautiful Boys, Свят, Сироткин, Дора, мартин, Лилая, Элвин Грей, passmurny, ПЛУТТО, Markul, CAPTOWN, а также "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Билеты и все новости фестиваля — на сайте: vkfest.ru
 
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