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Глава Чувашии назвал причину вспышки инфекции в Шумерле - РИА Новости, 19.05.2025
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14:00 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/infektsiya-2017831470.html
Глава Чувашии назвал причину вспышки инфекции в Шумерле
Глава Чувашии назвал причину вспышки инфекции в Шумерле - РИА Новости, 19.05.2025
Глава Чувашии назвал причину вспышки инфекции в Шумерле
Причиной вспышки инфекции в гимназии в чувашской Шумерле, где заболели 45 человек, стали случаи заражения среди сотрудников школы, сообщил глава региона Олег... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:00:00+03:00
2025-05-19T14:00:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
шумерля
россия
олег николаев (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Причиной вспышки инфекции в гимназии в чувашской Шумерле, где заболели 45 человек, стали случаи заражения среди сотрудников школы, сообщил глава региона Олег Николаев. По его словам, по состоянию на 19 мая, за медицинской помощью обратились 45 человек: 44 ученика и один педагог. "Предварительно фиксируем, что причиной вспышки инфекции стали случаи заражения среди сотрудников школы. После получения окончательных выводов от специалистов проведем подробный разбор ситуации и примем дополнительные меры по контролю за состоянием здоровья работников образовательных учреждений, ответственных за организацию питания, включая руководство", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что согласно данным Роспотребнадзора, у заболевших обнаружен РНК норовируса. "В связи с этим проведена полная дезинфекция помещений, включая пищеблок. Мы приняли решение о переходе на дистанционное обучение. Уже 22 мая гимназия будет готова к открытию", - подчеркнул глава региона. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) по факту массового заболевания учеников гимназии №8 города Шумерля.
https://ria.ru/20250516/rospotrebnadzor-2017487966.html
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происшествия, здоровье - общество, шумерля, россия, олег николаев (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Шумерля, Россия, Олег Николаев (политик), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Чувашии назвал причину вспышки инфекции в Шумерле

Николаев: инфекция в Шумерле вспыхнула из-за заражений сотрудников гимназии

© Фото : СУ СКР по Чувашии/ВКонтактеРабота СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : СУ СКР по Чувашии/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Причиной вспышки инфекции в гимназии в чувашской Шумерле, где заболели 45 человек, стали случаи заражения среди сотрудников школы, сообщил глава региона Олег Николаев.
По его словам, по состоянию на 19 мая, за медицинской помощью обратились 45 человек: 44 ученика и один педагог.
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"Предварительно фиксируем, что причиной вспышки инфекции стали случаи заражения среди сотрудников школы. После получения окончательных выводов от специалистов проведем подробный разбор ситуации и примем дополнительные меры по контролю за состоянием здоровья работников образовательных учреждений, ответственных за организацию питания, включая руководство", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что согласно данным Роспотребнадзора, у заболевших обнаружен РНК норовируса. "В связи с этим проведена полная дезинфекция помещений, включая пищеблок. Мы приняли решение о переходе на дистанционное обучение. Уже 22 мая гимназия будет готова к открытию", - подчеркнул глава региона.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) по факту массового заболевания учеников гимназии №8 города Шумерля.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоШумерляРоссияОлег Николаев (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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