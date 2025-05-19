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"Терпение не бесконечно". Финны возмутились ситуацией на границе с Россией - РИА Новости, 19.05.2025
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19:54 19.05.2025 (обновлено: 20:48 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/granitsa-2017931559.html
"Терпение не бесконечно". Финны возмутились ситуацией на границе с Россией
"Терпение не бесконечно". Финны возмутились ситуацией на границе с Россией - РИА Новости, 19.05.2025
"Терпение не бесконечно". Финны возмутились ситуацией на границе с Россией
Закрытие границы с Россией привело Финляндию к ежемесячным тратам более полумиллиона евро и вызвало недовольство таможенников, сообщила местная телекомпания Yle РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:54:00+03:00
2025-05-19T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Закрытие границы с Россией привело Финляндию к ежемесячным тратам более полумиллиона евро и вызвало недовольство таможенников, сообщила местная телекомпания Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat."Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы. — Прим. ред.). Терпение персонала не бесконечно", — заявил глава таможенной службы Сами Ракшит.Как уточняется, часть таможенников, ранее работавших на восточной границе, уже почти два года трудится в разъездах. Некоторых сотрудников начальство отправило на усиление в порты и аэропорты. Другие работают в удаленном формате, в частности, оформляют таможенные декларации.По данным СМИ, дополнительные расходы Пограничной службы составляют около 450 тысяч евро в месяц. Таможне пришлось также готовиться к введению чрезвычайного закона, например, арендуя морские контейнеры, в которых можно было бы проводить собеседования с просителями убежища.Граница с Россией закрыта решением правительства Финляндии в ноябре 2023 года. Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако это решение несколько раз продлевалось. В апреле 2024-го финское правительство сообщило, что оставит границу с Россией закрытой "вплоть до дальнейшего уведомления". Первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.
https://ria.ru/20250516/finljandija-2017283820.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
"Терпение не бесконечно". Финны возмутились ситуацией на границе с Россией

Yle: финские таможенники недовольны закрытием границы с Россией

© AP Photo / Sergei GritsРоссийско-финляндская граница
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Российско-финляндская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Закрытие границы с Россией привело Финляндию к ежемесячным тратам более полумиллиона евро и вызвало недовольство таможенников, сообщила местная телекомпания Yle со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
"Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия (границы. — Прим. ред.). Терпение персонала не бесконечно", — заявил глава таможенной службы Сами Ракшит.
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Как уточняется, часть таможенников, ранее работавших на восточной границе, уже почти два года трудится в разъездах. Некоторых сотрудников начальство отправило на усиление в порты и аэропорты. Другие работают в удаленном формате, в частности, оформляют таможенные декларации.
По данным СМИ, дополнительные расходы Пограничной службы составляют около 450 тысяч евро в месяц. Таможне пришлось также готовиться к введению чрезвычайного закона, например, арендуя морские контейнеры, в которых можно было бы проводить собеседования с просителями убежища.
Граница с Россией закрыта решением правительства Финляндии в ноябре 2023 года. Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако это решение несколько раз продлевалось. В апреле 2024-го финское правительство сообщило, что оставит границу с Россией закрытой "вплоть до дальнейшего уведомления". Первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.
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