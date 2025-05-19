https://ria.ru/20250519/golosovanie-2017738400.html

В 57 регионах стартовали праймериз ЕР

В 57 регионах стартовали праймериз ЕР - РИА Новости, 19.05.2025

В 57 регионах стартовали праймериз ЕР

Предварительное голосование партии "Единая Россия" стартовало в 57 регионах РФ, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:27:00+03:00

2025-05-19T00:27:00+03:00

2025-05-19T10:51:00+03:00

политика

россия

новосибирская область

ямал

владимир якушев

единая россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предварительное голосование партии "Единая Россия" стартовало в 57 регионах РФ, сообщили в пресс-службе партии. "Стартовало электронное предварительное голосование "Единой России"… "Единая Россия" проводит предварительное голосование в 57 регионах", - говорится в сообщении. В партии отметили, что отдать свой голос за кандидата, который представит партию в ЕДГ-2025, могут верифицированные на PG.ER.RU избиратели. "В системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей. Это 9,9% от общего количества избирателей в выборных регионах. В абсолютном выражении по количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область. А в соотношении к общему числу избирателей в регионе лидирует Ямал – там для голосования в нашей процедуре зарегистрировались более 17% избирателей", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева. В партии обратили внимание на то, что регистрация избирателей продлится до 23 мая. Партия "Единая Россия" объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

https://ria.ru/20250516/medvedev-2017459618.html

https://ria.ru/20250315/belorusy-2005200144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, новосибирская область, ямал, владимир якушев, единая россия