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В 57 регионах стартовали праймериз ЕР - РИА Новости, 19.05.2025
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00:27 19.05.2025 (обновлено: 10:51 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/golosovanie-2017738400.html
В 57 регионах стартовали праймериз ЕР
В 57 регионах стартовали праймериз ЕР - РИА Новости, 19.05.2025
В 57 регионах стартовали праймериз ЕР
Предварительное голосование партии "Единая Россия" стартовало в 57 регионах РФ, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:27:00+03:00
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политика
россия
новосибирская область
ямал
владимир якушев
единая россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предварительное голосование партии "Единая Россия" стартовало в 57 регионах РФ, сообщили в пресс-службе партии. "Стартовало электронное предварительное голосование "Единой России"… "Единая Россия" проводит предварительное голосование в 57 регионах", - говорится в сообщении. В партии отметили, что отдать свой голос за кандидата, который представит партию в ЕДГ-2025, могут верифицированные на PG.ER.RU избиратели. "В системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей. Это 9,9% от общего количества избирателей в выборных регионах. В абсолютном выражении по количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область. А в соотношении к общему числу избирателей в регионе лидирует Ямал – там для голосования в нашей процедуре зарегистрировались более 17% избирателей", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева. В партии обратили внимание на то, что регистрация избирателей продлится до 23 мая. Партия "Единая Россия" объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
https://ria.ru/20250516/medvedev-2017459618.html
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политика, россия, новосибирская область, ямал, владимир якушев, единая россия
Политика, Россия, Новосибирская область, Ямал, Владимир Якушев, Единая Россия
В 57 регионах стартовали праймериз ЕР

В 57 регионах России стартовало предварительное голосование Единой России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых на выборы в Госдуму
Предварительное голосование за кандидатов от партии Единая Россия, выдвигаемых на выборы в Госдуму - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Предварительное голосование за кандидатов от партии "Единая Россия", выдвигаемых на выборы в Госдуму. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предварительное голосование партии "Единая Россия" стартовало в 57 регионах РФ, сообщили в пресс-службе партии.
"Стартовало электронное предварительное голосование "Единой России"… "Единая Россия" проводит предварительное голосование в 57 регионах", - говорится в сообщении.
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В партии отметили, что отдать свой голос за кандидата, который представит партию в ЕДГ-2025, могут верифицированные на PG.ER.RU избиратели.
"В системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей. Это 9,9% от общего количества избирателей в выборных регионах. В абсолютном выражении по количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область. А в соотношении к общему числу избирателей в регионе лидирует Ямал – там для голосования в нашей процедуре зарегистрировались более 17% избирателей", - приводит пресс-служба слова секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева.
В партии обратили внимание на то, что регистрация избирателей продлится до 23 мая.
Партия "Единая Россия" объявила старт регистрации участников на предварительное голосование 5 марта, оно продлилось до 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
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ПолитикаРоссияНовосибирская областьЯмалВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
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