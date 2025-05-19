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Секс-скандал, потрясший Британию: 88 любовников герцогини Аргайл - РИА Новости, 19.05.2025
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19:31 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/gertsoginya-2017893990.html
Секс-скандал, потрясший Британию: 88 любовников герцогини Аргайл
Секс-скандал, потрясший Британию: 88 любовников герцогини Аргайл - РИА Новости, 19.05.2025
Секс-скандал, потрясший Британию: 88 любовников герцогини Аргайл
Имя этой женщины вошло в историю в связи с самым громким сексуальным скандалом, разразившимся в Британии в середине прошлого века. Ее любовные похождения стали... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:31:00+03:00
2025-05-19T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Имя этой женщины вошло в историю в связи с самым громким сексуальным скандалом, разразившимся в Британии в середине прошлого века. Ее любовные похождения стали достоянием общественности благодаря "слитым" фото, сделанным на полароид.Чем же аристократка шокировала современников и почему за ней закрепился титул "грязная герцогиня" — далее в материале РИА Новости.Психиатр не нашел у нее чувства юмораРодилась Маргарет в Великобритании в 1912 году. Ее семья была очень богата, отцом семейства был глава совета директоров корпорации Celanese.Ребенок практически ни в чем не нуждался, только вот внимания родители ей оказывали мало, что, возможно, и оказало негативное влияние на ее дальнейшую жизнь.Отец был поглощен своим бизнесом и постоянно изменял жене. А мать от измен мужа постоянно страдала, при этом забывая, что у нее есть дочь и ей тоже нужно внимание.Подросшая девушка довольно быстро влилась в мир высшего общества — деньги и имя отца сделали свое дело. Известно, что в молодости она посещала психиатра, который не обнаружил у нее чувства юмора. У Маргарет было раннее заикание, но это не помешало девушке быть очень яркой фигурой светской Британии того времени.Тайный аборт в 15 лет "дебютантки года" светского общества БританииВ свои 15 лет обладала привлекательной внешностью, выглядела взрослой не по годам. Во время каникул на аристократический курорт остров Уайт Маргарет прибыла с матерью, где она привлекла внимание не менее яркого гостя, чем была сама — 18-летнего актера Дэвида Нивена.Бурный роман закончился тем, что несовершеннолетняя девушка забеременела. Когда семье Маргарет стало известно об этом позоре, ее немедленно отправили в Лондон, а затем на тайный аборт в одну из клиник.В то время добрачный секс всячески порицался. Не говоря уж об аборте девочки-подростка, который мог обернуться серьезным скандалом, если бы стал достоянием общественности!Но эту неприятную историю семье удалось скрыть, никто не узнал о секрете Маргарет Уигэм, и поэтому она — как и другие наследницы известных фамилий — дебютировала в светском обществе на ежегодном балу, где она произвела фурор среди гостей своей красотой и грацией, и получила неофициальный титул "дебютантки года".Первый брак и первые изменыМногие предлагали красивой девушке свою руку и сердце, но она ответила "да" только молодому и перспективному 7-му графу Уорику. Светское общество отнеслось к этой помолвке с одобрением.Однако Маргарет преподнесла всем сюрприз: оставила своего жениха ради американского бизнесмена Чарли Суини. Несмотря на вспыхнувшую страсть, казалось, крепко связавшую молодых людей, счастливую семью им построить не удалось.После свадьбы у Маргарет было несколько выкидышей, а затем произвела на свет мертворожденную дочь. И отношения у супругов окончательно испортились, они отправились искать утешения в кроватях многочисленных любовников. Все еще состоя в браке с Чарли, Маргарет родила сына Брайана и дочь Фрэнсис Хелен, но история умалчивает, кто именно стал их настоящим отцом. Пара развелась в 1947 году.Снимки с любовниками в интересных позахПосле разрыва богатая красотка не сильно унывала, успев повстречаться с несколькими мужчинами. Пока Маргарет не встретила Дугласа Кэмпбелла, 11-ого герцога Аргайла. Обедневший аристократ "влюбился" в состояние наследницы миллионера, а она — в графский титул. Уже в 1951 году Маргарет и Дуглас соединили свои "достоинства", поставив подписи на свидетельстве о браке.Все бы хорошо, вот только аристократ в постели свою любвеобильную жену не удовлетворял. И жена отправилась во все тяжкие, заводя себе самых разных любовников в больших количествах. Хотя муж долгое время смотрел на эти художества сквозь пальцы, но всему есть предел.Герцог подал на развод, параллельно наняв частного детектива, который устроил тайный обыск в комнате Маргарет в их общем доме в Мейфэре и обнаружил личный дневник герцогини, где она подробно описала более 80-ти своих внебрачных интрижек.Среди вещей были обнаружены 13 полароидных снимков, на которых Маргарет была запечатлена в крайне компрометирующих позах со своими любовниками.Бракоразводный процесс был скандальным и долгим: судьи смаковали каждую деталь, требовали всё новых и новых подробностей. И каждое слово, произнесенное в зале суда, сразу оказывалось на страницах британских газет. Никогда еще до этого момента домашнее порно не становилось доказательством неверности титулованной особы.После состоявшегося развода репутация Маргарет была окончательно испорчена. У нее не осталось ни титула, ни друзей.
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РИА Новости
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5
4.7
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великобритания, лондон
Великобритания, Лондон

Секс-скандал, потрясший Британию: 88 любовников герцогини Аргайл

© Getty Images / Hulton ArchiveАнглийская светская львица Маргарет Уигэм, 1930 год
Английская светская львица Маргарет Уигэм, 1930 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Hulton Archive
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Имя этой женщины вошло в историю в связи с самым громким сексуальным скандалом, разразившимся в Британии в середине прошлого века. Ее любовные похождения стали достоянием общественности благодаря "слитым" фото, сделанным на полароид.
Чем же аристократка шокировала современников и почему за ней закрепился титул "грязная герцогиня" — далее в материале РИА Новости.

Психиатр не нашел у нее чувства юмора

Родилась Маргарет в Великобритании в 1912 году. Ее семья была очень богата, отцом семейства был глава совета директоров корпорации Celanese.
Ребенок практически ни в чем не нуждался, только вот внимания родители ей оказывали мало, что, возможно, и оказало негативное влияние на ее дальнейшую жизнь.
© Getty Images / SashaАнглийская светская львица Маргарет Уигэм в Лондоне, 1930 год
Английская светская львица Маргарет Уигэм в Лондоне, 1930 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Sasha
Английская светская львица Маргарет Уигэм в Лондоне, 1930 год
Отец был поглощен своим бизнесом и постоянно изменял жене. А мать от измен мужа постоянно страдала, при этом забывая, что у нее есть дочь и ей тоже нужно внимание.
Подросшая девушка довольно быстро влилась в мир высшего общества — деньги и имя отца сделали свое дело. Известно, что в молодости она посещала психиатра, который не обнаружил у нее чувства юмора. У Маргарет было раннее заикание, но это не помешало девушке быть очень яркой фигурой светской Британии того времени.

Тайный аборт в 15 лет "дебютантки года" светского общества Британии

В свои 15 лет обладала привлекательной внешностью, выглядела взрослой не по годам. Во время каникул на аристократический курорт остров Уайт Маргарет прибыла с матерью, где она привлекла внимание не менее яркого гостя, чем была сама — 18-летнего актера Дэвида Нивена.
© Getty Images / M. GarrettБританский актер Дэвид Нивен во время радиопередачи CBS, 1950-е
Британский актер Дэвид Нивен во время радиопередачи CBS, 1950-е - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / M. Garrett
Британский актер Дэвид Нивен во время радиопередачи CBS, 1950-е
Бурный роман закончился тем, что несовершеннолетняя девушка забеременела. Когда семье Маргарет стало известно об этом позоре, ее немедленно отправили в Лондон, а затем на тайный аборт в одну из клиник.
В то время добрачный секс всячески порицался. Не говоря уж об аборте девочки-подростка, который мог обернуться серьезным скандалом, если бы стал достоянием общественности!
© Getty Images / SashaАнглийская светская львица Маргарет Уигэм на балу в Лондоне, 1931 год
Английская светская львица Маргарет Уигэм на балу в Лондоне, 1931 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Sasha
Английская светская львица Маргарет Уигэм на балу в Лондоне, 1931 год
Но эту неприятную историю семье удалось скрыть, никто не узнал о секрете Маргарет Уигэм, и поэтому она — как и другие наследницы известных фамилий — дебютировала в светском обществе на ежегодном балу, где она произвела фурор среди гостей своей красотой и грацией, и получила неофициальный титул "дебютантки года".

Первый брак и первые измены

Многие предлагали красивой девушке свою руку и сердце, но она ответила "да" только молодому и перспективному 7-му графу Уорику. Светское общество отнеслось к этой помолвке с одобрением.
© Getty Images / KeystoneСвадьба герцогини Аргайл и Чарльза Суини, 1933 год
Свадьба герцогини Аргайл и Чарльза Суини, 1933 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Keystone
Свадьба герцогини Аргайл и Чарльза Суини, 1933 год
Однако Маргарет преподнесла всем сюрприз: оставила своего жениха ради американского бизнесмена Чарли Суини. Несмотря на вспыхнувшую страсть, казалось, крепко связавшую молодых людей, счастливую семью им построить не удалось.
© Getty Images / SashaАнглийская светская львица Маргарет Суини со своим мужем Чарльзом Суини и их дочерью Фрэнсис, 1938 год
Английская светская львица Маргарет Суини со своим мужем Чарльзом Суини и их дочерью Фрэнсис, 1938 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Sasha
Английская светская львица Маргарет Суини со своим мужем Чарльзом Суини и их дочерью Фрэнсис, 1938 год
После свадьбы у Маргарет было несколько выкидышей, а затем произвела на свет мертворожденную дочь. И отношения у супругов окончательно испортились, они отправились искать утешения в кроватях многочисленных любовников. Все еще состоя в браке с Чарли, Маргарет родила сына Брайана и дочь Фрэнсис Хелен, но история умалчивает, кто именно стал их настоящим отцом. Пара развелась в 1947 году.

Снимки с любовниками в интересных позах

После разрыва богатая красотка не сильно унывала, успев повстречаться с несколькими мужчинами. Пока Маргарет не встретила Дугласа Кэмпбелла, 11-ого герцога Аргайла. Обедневший аристократ "влюбился" в состояние наследницы миллионера, а она — в графский титул. Уже в 1951 году Маргарет и Дуглас соединили свои "достоинства", поставив подписи на свидетельстве о браке.
© Getty Images / KeystoneМаргарет Кэмпбелл, урожденная Уигэм, герцогиня Аргайл, и Иэн Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл, во время свадьбы в Лондоне, 1951 год
Маргарет Кэмпбелл, урожденная Уигэм, герцогиня Аргайл, и Иэн Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл, во время свадьбы в Лондоне, 1951 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Keystone
Маргарет Кэмпбелл, урожденная Уигэм, герцогиня Аргайл, и Иэн Дуглас Кэмпбелл, 11-й герцог Аргайл, во время свадьбы в Лондоне, 1951 год
Все бы хорошо, вот только аристократ в постели свою любвеобильную жену не удовлетворял. И жена отправилась во все тяжкие, заводя себе самых разных любовников в больших количествах. Хотя муж долгое время смотрел на эти художества сквозь пальцы, но всему есть предел.
Герцог подал на развод, параллельно наняв частного детектива, который устроил тайный обыск в комнате Маргарет в их общем доме в Мейфэре и обнаружил личный дневник герцогини, где она подробно описала более 80-ти своих внебрачных интрижек.
© Getty Images / Evening StandardГерцогиня Аргайл прибывает в суд со своим адвокатом для начала бракоразводного процесса, 1962 год
Герцогиня Аргайл прибывает в суд со своим адвокатом для начала бракоразводного процесса, 1962 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Evening Standard
Герцогиня Аргайл прибывает в суд со своим адвокатом для начала бракоразводного процесса, 1962 год
Среди вещей были обнаружены 13 полароидных снимков, на которых Маргарет была запечатлена в крайне компрометирующих позах со своими любовниками.
Бракоразводный процесс был скандальным и долгим: судьи смаковали каждую деталь, требовали всё новых и новых подробностей. И каждое слово, произнесенное в зале суда, сразу оказывалось на страницах британских газет. Никогда еще до этого момента домашнее порно не становилось доказательством неверности титулованной особы.
© Getty Images / Evening StandardМаргарет Кэмпбелл, герцогиня Аргайл, покидает свой дом в Лондоне, 1959 год
Маргарет Кэмпбелл, герцогиня Аргайл, покидает свой дом в Лондоне, 1959 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Evening Standard
Маргарет Кэмпбелл, герцогиня Аргайл, покидает свой дом в Лондоне, 1959 год
После состоявшегося развода репутация Маргарет была окончательно испорчена. У нее не осталось ни титула, ни друзей.
 
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