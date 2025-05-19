https://ria.ru/20250519/gazifikatsiya-2017897450.html

Социальная газификация Кубани: как воспользоваться мерами поддержки

Социальная газификация Кубани: как воспользоваться мерами поддержки - РИА Новости, 19.05.2025

Социальная газификация Кубани: как воспользоваться мерами поддержки

Краснодарский край за последние десять лет совершил настоящий рывок – как в экономике, так и в качестве жизни. Особое внимание уделяется решению проблем... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:00:00+03:00

2025-05-19T18:00:00+03:00

2025-05-19T18:00:00+03:00

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Краснодарский край за последние десять лет совершил настоящий рывок – как в экономике, так и в качестве жизни. Особое внимание уделяется решению проблем социальной сферы, причем решению комплексному. С 2021 года в регионе работает программа социальной газификации, принятая решением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по поручению президента РФ Владимира Путина. За это время газ был доведен до границ порядка 82 тысяч домовладений, подключено более 51 тысячи домов. О том, как газифицируют труднодоступные поселки и соцобъекты, и кто может получить льготы на подключение, – в материале РИА Новости.Газ придет в отдаленные поселкиС 2025 года социальная газификация входит в состав федерального проекта "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни".Исходя из поданных заявок в рамках программы догазификации, на сегодняшний день в Краснодарском крае остаются неподключенными порядка 20 тысяч частных домовладений. Подвести к ним газ планируется уже до конца текущего года.Сегодня в приоритете у властей края – газификация территорий, где исторически сложился частный жилой сектор и ранее не было централизованной системы газоснабжения. В том числе это отдаленные населенные пункты, расположенные в сложной для доступа гористой местности, где проживает небольшое число жителей. И им тоже нужен газ.Такие населенные пункты есть в Горячем Ключе, Мостовском, Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе. Именно туда в первую очередь направляются усилия по строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.Один из лучших показателей в странеВ феврале 2025 года на встрече с журналистами губернатор Краснодарского края подчеркнул, что для властей региона догазификация – это возможность улучшить качество жизни в крае и бесплатно для жителей подвести газ к границам их земельных участков."В реализацию программы догазификации регион активно включился в 2021 году. На сегодняшний день получили более 142 тысяч заявок, заключили порядка 102 тысяч договоров", – рассказал Вениамин Кондратьев.Программа "Догазификация" предусматривает подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. Эта программа является основным двигателем газификации в крае и социально важным проектом."Выгодополучатели – прежде всего люди. В первоочередном порядке в рамках дополнительного финансирования нашей краевой программы газ должен прийти в дома", – рассказал губернатор в декабре 2024 года на встрече с жителями Абинского района.Сегодня Кубань имеет самый высокий потенциал догазификации среди всех субъектов РФ. По показателям исполнения Краснодарский край занимает второе место в стране, уступая только Московской области.Среди крупных объектов газификации, которые построят в 2025 году – 14 километров магистрали по улице Новицкого в Туапсе, подводящий газопровод протяженностью шесть километров в Мостовском районе – от поселка Псебай до поселка Перевалка, участок сети к станицам Черноморской и Имеретинской в Горячем Ключе протяженностью девять километров, а также подводящий газопровод от Хадыженска до станицы Кабардинской – всего шесть километров.Социально значимые объектыОдним из важнейших вопросов реализации программы является газификация социально значимых объектов. В числе приоритетных – школы, детские сады, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Для них может быть предусмотрена господдержка – субсидирование затрат на подключение или упрощенный порядок рассмотрения проектной документации.На сегодняшний день газ уже подвели до границ 35 медицинских и трех образовательных учреждений. Непосредственно к газопроводу подключили более 10 социальных объектов.Например, в начале 2025 года газ пришел в амбулаторию районной больницы в станице Алексеевской Тихорецкого района.Сейчас в крае остаются неподключенными 42 социальных объекта. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края, все они внесены в планы и поэтапно включаются в работу.Востребованная мера поддержкиС 2022 года в качестве меры поддержки по решению губернатора Краснодарского края производятся выплаты субсидий на газификацию или компенсации за выполненные ранее работы по подключению газа в пределах границ участка.Данной мерой поддержки, которая относится к числу самых востребованных в крае, могут воспользоваться более 20 категорий граждан – малоимущие, многодетные семьи, ветераны, инвалиды, участники СВО и их семьи.Компенсация уже предоставлена 17 249 гражданам с 2022 года, субсидию получили 2 513 граждан с 2023 года."В текущем году на эти цели предусмотрели в бюджете края еще 581 миллион рублей", – сообщил Вениамин Кондратьев в начале 2025 года на заседании федерального штаба по газификации, которое провел вице-премьер Александр Новак.Уже более 1 тысячи участников СВО воспользовались краевыми мерами поддержки по догазификации. Из них 818 человек получили компенсации, а 220 – субсидии. Это жители практически всех муниципалитетов региона.По информации губернатора, наиболее активно мерами поддержки пользуются жители Анапы, Динского, Мостовского, Отрадненского, Белореченского и Усть-Лабинского районов, а также Туапсинского муниципального округа.Сумма компенсации за догазификацию дома составляет до 115,2 тысячи рублей. Эта выплата предоставляется для возмещения уже понесенных расходов. Речь может идти, например, о компенсации за строительные работы по прокладке внутридомовых сетей или установке оборудования.Размер субсидии может достигать 109,2 тысячи рублей. Денежные средства в этом случае направляются непосредственно в газораспределительную компанию, чтобы оплатить предстоящие работы по догазификации.Для координации действий по социальной газификации работает региональный штаб, работа которого и реализация всей программы догазификации в целом находится под постоянным контролем краевых властей. Работы идут в графике, у газораспределительных предприятий есть все необходимые ресурсы, а возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, жителям региона необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Подробную консультацию специалисты предоставляют по телефону 8 (800) 55-000-55 в будние дни с 9:00 до 18:00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, газификация