ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на три района сектора Газа
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израиль в ближайшее время начнет беспрецедентную атаку на три района сектора Газа, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в социальной сети X.
"К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах", — говорится в публикации.
Представитель израильской армии назвал район Хан-Юнис зоной "опасных боевых действий".
"Террористические организации навлекли на вас беду — ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь", — добавил Адраи.
Операция "Колесницы Гедеона"
В воскресенье пресс-служба Вооруженных сил Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Незадолго до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал наступление с целью полного разгрома ХАМАС. По его словам, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников.
Операция получила название "Колесницы Гедеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям движения.
Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.