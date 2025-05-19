https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html

ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа

ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2025

ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа

Израиль в ближайшее время начнет беспрецедентную атаку на три района сектора Газа, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в социальной сети X. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:32:00+03:00

2025-05-19T13:32:00+03:00

2025-05-19T14:15:00+03:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израиль в ближайшее время начнет беспрецедентную атаку на три района сектора Газа, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в социальной сети X."К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах", — говорится в публикации.Представитель израильской армии назвал район Хан-Юнис зоной "опасных боевых действий"."Террористические организации навлекли на вас беду — ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь", — добавил Адраи.Операция "Колесницы Гедеона"В воскресенье пресс-служба Вооруженных сил Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Незадолго до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал наступление с целью полного разгрома ХАМАС. По его словам, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников.Операция получила название "Колесницы Гедеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям движения.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250518/khamas-2017664050.html

https://ria.ru/20250518/izrail-2017732989.html

https://ria.ru/20250510/abbas-2016243990.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас