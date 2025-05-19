Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 19.05.2025 (обновлено: 14:15 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/gaza-2017821279.html
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа - РИА Новости, 19.05.2025
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа
Израиль в ближайшее время начнет беспрецедентную атаку на три района сектора Газа, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в социальной сети X. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:32:00+03:00
2025-05-19T14:15:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израиль в ближайшее время начнет беспрецедентную атаку на три района сектора Газа, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в социальной сети X."К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах", — говорится в публикации.Представитель израильской армии назвал район Хан-Юнис зоной "опасных боевых действий"."Террористические организации навлекли на вас беду — ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь", — добавил Адраи.Операция "Колесницы Гедеона"В воскресенье пресс-служба Вооруженных сил Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Незадолго до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал наступление с целью полного разгрома ХАМАС. По его словам, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников.Операция получила название "Колесницы Гедеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям движения.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250518/khamas-2017664050.html
https://ria.ru/20250518/izrail-2017732989.html
https://ria.ru/20250510/abbas-2016243990.html
https://ria.ru/20250519/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на сектор Газа

ЦАХАЛ анонсировала беспрецедентную атаку на три района сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Израиль в ближайшее время начнет беспрецедентную атаку на три района сектора Газа, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в социальной сети X.
"К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах", — говорится в публикации.
Мухаммед Синвар - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Тело главы ХАМАС в секторе Газа нашли в туннеле под Хан-Юнисом, пишут СМИ
18 мая, 10:39
Представитель израильской армии назвал район Хан-Юнис зоной "опасных боевых действий".
"Террористические организации навлекли на вас беду — ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь", — добавил Адраи.
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Израиль разрешит ввоз базового количества продовольствия в сектор Газа
18 мая, 22:58

Операция "Колесницы Гедеона"

В воскресенье пресс-служба Вооруженных сил Израиля объявила о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Незадолго до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал наступление с целью полного разгрома ХАМАС. По его словам, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников.
Операция получила название "Колесницы Гедеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям движения.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа
10 мая, 18:59
Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор ГазаБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала