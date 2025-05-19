https://ria.ru/20250519/fond-2017859201.html

Bloomberg: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду для закупок оружия

Bloomberg: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду для закупок оружия - РИА Новости, 19.05.2025

Bloomberg: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду для закупок оружия

Некоторые страны, которые не входят в состав Евросоюза, могут получить доступ к кредитному фонду для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:43:00+03:00

2025-05-19T15:43:00+03:00

2025-05-19T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Некоторые страны, которые не входят в состав Евросоюза, могут получить доступ к кредитному фонду для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов евро, создание которого было ранее согласовано странами-участницами ЕС, интеграционное объединение изучит способы предоставить Великобритании доступ к программе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что государства-члены Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов евро. По словам собеседников издания, решение было принято в понедельник, официально соглашение подпишут в среду. "Некоторые страны за пределами ЕС имеют право участвовать в программе при условии, что эта расходная часть не превышает 35% от стоимости (закупки - ред.). Великобритания и ЕС достигли оборонного партнерства в понедельник, и блок обязался изучить способы предоставления Лондону доступа к программе", - говорится в сообщении агентства. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250513/smi-2016644039.html

https://ria.ru/20250506/smi-2015216985.html

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в мире, великобритания, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, нато