https://ria.ru/20250519/film-2017843275.html

В медиагруппе "Россия сегодня" прошел показ фильма о нацизме в "Азове"*

В медиагруппе "Россия сегодня" прошел показ фильма о нацизме в "Азове"* - РИА Новости, 19.05.2025

В медиагруппе "Россия сегодня" прошел показ фильма о нацизме в "Азове"*

В международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся показ документального фильма депутата Госдумы и военного корреспондента... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:50:00+03:00

2025-05-19T14:50:00+03:00

2025-05-19T16:33:00+03:00

россия

батальон "азов"*

миа "россия сегодня"

россия сегодня

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся показ документального фильма депутата Госдумы и военного корреспондента Марины Ким "Азов* головного мозга-2", передает корреспондент РИА Новости.Документальная картина "Азов* головного мозга -2" продолжает расследование, начатое в первой серии, которая в 2022 году вскрыла идеологическую основу неонацизма в рядах полка "Азов"*.В новой работе съемочная группа представила эксклюзивные интервью с боевиками, содержащимися в российских тюрьмах. Они признались в преступлениях против мирных жителей Мариуполя и военнослужащих РФ, обвинили своих командиров и выразили разочарование в идеях, которые привели их к краху.Марина Ким является автором и продюсером фильма.По её словам, ни у кого в мире нет сомнений, что Россия побеждает на "поле боя". Она добавила, что нам необходимо обеспечить эту победу на длительную историческую перспективу."Фильм - это исторический документ. Этот документ для того, чтобы наши потомки и в нашей стране, и в мире, все понимали, кто одержал победу и какой враг пришел на нашу землю", - сказала Ким на пресс-конференции.Она также отметила, что Россия однозначно побеждает нашего врага на поле боя. "Очень важно эту победу удержать в информационном пространстве. И это то, что было очевидно в 2022 году для всех нас, и то, что очевидно сейчас, и то, что необходимо сделать не только на ближайший год, на ближайшие пять лет, это нужно сделать, обеспечить эту историческую победу на 10, 20, 30, 50 лет. То есть то, что мы делаем сегодня, и фильм во многом об этом - это исторический документ. Это документ для того, чтобы наши потомки и в нашей стране, и на тех территориях, которые сейчас называются Украина, и в мире все это понимали - кто одержал победу и какой враг пришел на нашу землю", - сказала Ким.Она также подчеркнула, что фильм открывает для массового зрителя образ "Азовца"*. Ким сообщила, что за три года после съемок первой части многое изменилось, "много азовцев* были обменены, но, как мы видим даже внутри фильма, по показаниям половина азовцев* до сих пор сидит в российских тюрьмах". Она добавила, что фиксируются факты формирования на Украине новых бригад данного полка, "набирают новых людей, создают корпуса"."То есть их основная задача, вот этой идеологии украинского современного неонацизма, как идеология антисистемная, в первую очередь разрушить русскость. Разрушить русскость, которая, как им объяснили, является препятствием для развития нового доселе невиданного украинского общества будущего. Поэтому они с такой ненавистью относятся именно ко всему, что, казалось бы, должно быть для них близко к языку, культуре, истории своих собственных родителей, своих бабушек, дедушек, языку, культуре страны, в которой они живут", - сообщил политолог, журналист Алексей Кочетков в ходе дискуссии.Ким также сообщила, что принято решение перевести фильм на китайский, английский языки и, возможно, на испанский язык. Она отметила, что публичная премьера для общественных организаций, представителей власти, фонда защитников Отечества и государственных структур пройдет во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве.Участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя название фильма "Азов* головного мозга" подчеркнул, что на Украине "головной мозг практически весь нездоров, если там остались какие-то здоровые части еще, то их надо долго искать, где-то находить".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096951.html

https://ria.ru/20250506/kiev-2015401433.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

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россия, батальон "азов"*, миа "россия сегодня", россия сегодня, вооруженные силы украины