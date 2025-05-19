Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:01 19.05.2025 (обновлено: 18:38 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/festival-2017867427.html
Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня
Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня - РИА Новости, 19.05.2025
Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня
XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 27 июня по 6 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:01:00+03:00
2025-05-19T18:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017865232_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30f3abd20a9d1c4d7a9959d4100f5c82.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 27 июня по 6 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем является народный артист Советского Союза, Герой Труда Российской Федерации Юрий Башмет. В этом году фестиваль объединит искусство, музыку и театр. Среди постоянных участников – ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, оркестры и театры, звезды академической и джазовой музыки.Одна из главных особенностей фестиваля – проведение концертов в формате опен-эйр (на открытом воздухе). Основные концерты проходят на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника Чайковского. Каждый год здесь возводится уникальная сцена, декорация которой создается по авторским эскизам.Фестиваль предлагает разнообразную и многоплановую программу. Например, запланировано шесть больших концертов самых разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также мероприятия для жителей и гостей города в Сестрорецком парке в Клину. Кроме того, в программе – Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках общероссийской программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". На Школе молодых журналистов, пишущих о культуре, у специалистов появится возможность углубить свои знания и навыки в области культурной журналистики. На фестивале состоятся камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета. Также в рамках проекта "Ночь Чайковского" в усадьбе Демьяново запланирован традиционный концерт – будет исполнена опера Чайковского "Иоланта" в авторской версии Башмета. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин. Откроет фестиваль 27 июня спектакль-концерт "Видный миру смех и неведомые ему слезы". Отрывки из романа Николая Гоголя "Мертвые души" прочтут актеры Евгений Миронов и Мария Смольников. "Гоголь-сюиту" Альфреда Шнитке исполнит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Башмета. 28 июня гостей фестиваля ждет вечер джаза с участием международного коллектива KLAZZ BROTHERS &amp; CUBA PERCUSSION (Куба—Германия) и немецкой оперной певицы Симоны Кермес. 29 июня на сцене фестиваля с оперой Чайковского "Черевички" выступит Московский музыкальный театр "Геликон-опера", режиссер – Сергей Новиков. 4 июля будет представлен спектакль-концерт "Когда пришла к тебе любовь" режиссера Марины Брусникиной с участием Игоря Костолевского, Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". 5 июля на Большой поляне музея-заповедника гостей ждет вечер балета с участием премьера Большого театра Дениса Родькина и его друзей. В этот же вечер в усадьбе Демьяново состоится "Ночь Чайковского", где будет исполнена опера Чайковского "Иоланта" в авторской версии Башмета. Завершится фестиваль 6 июля выступлением Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета и солистов: пианиста Бориса Березовского и скрипача Ло Чаовэня. В программe: Первый концерт для фортепиано с оркестром, Шестая симфония и увертюра к опере "Пиковая дама" Чайковского. Фестиваль проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство". Ранее в пресс-службе областного министерства сообщили, что IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна 14 июня. В 2025 году фестиваль будет посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей. Фестивальной площадкой станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова и его брата Гавриила Бибикова.
https://ria.ru/20250519/velozaezdy-2017859064.html
https://ria.ru/20250519/semya-2017815496.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017865232_115:65:1166:853_1920x0_80_0_0_48a25ced4fced79093896dc7c0327aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Культура
Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня

Фестиваль Чайковского состоится с 27 июня по 6 июля в подмосковном Клину

© Фото предоставлено министерством культуры и туризма Московской области Фестиваль искусств Чайковского
Фестиваль искусств Чайковского - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото предоставлено министерством культуры и туризма Московской области
Фестиваль искусств Чайковского
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 27 июня по 6 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Художественным руководителем является народный артист Советского Союза, Герой Труда Российской Федерации Юрий Башмет. В этом году фестиваль объединит искусство, музыку и театр. Среди постоянных участников – ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, оркестры и театры, звезды академической и джазовой музыки.
Велосипед - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая
Вчера, 15:43
Одна из главных особенностей фестиваля – проведение концертов в формате опен-эйр (на открытом воздухе). Основные концерты проходят на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника Чайковского. Каждый год здесь возводится уникальная сцена, декорация которой создается по авторским эскизам.
Фестиваль предлагает разнообразную и многоплановую программу. Например, запланировано шесть больших концертов самых разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также мероприятия для жителей и гостей города в Сестрорецком парке в Клину.
Кроме того, в программе – Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках общероссийской программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". На Школе молодых журналистов, пишущих о культуре, у специалистов появится возможность углубить свои знания и навыки в области культурной журналистики. На фестивале состоятся камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета. Также в рамках проекта "Ночь Чайковского" в усадьбе Демьяново запланирован традиционный концерт – будет исполнена опера Чайковского "Иоланта" в авторской версии Башмета.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин.
Откроет фестиваль 27 июня спектакль-концерт "Видный миру смех и неведомые ему слезы". Отрывки из романа Николая Гоголя "Мертвые души" прочтут актеры Евгений Миронов и Мария Смольников. "Гоголь-сюиту" Альфреда Шнитке исполнит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Башмета.
28 июня гостей фестиваля ждет вечер джаза с участием международного коллектива KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION (Куба—Германия) и немецкой оперной певицы Симоны Кермес. 29 июня на сцене фестиваля с оперой Чайковского "Черевички" выступит Московский музыкальный театр "Геликон-опера", режиссер – Сергей Новиков.
4 июля будет представлен спектакль-концерт "Когда пришла к тебе любовь" режиссера Марины Брусникиной с участием Игоря Костолевского, Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы".
5 июля на Большой поляне музея-заповедника гостей ждет вечер балета с участием премьера Большого театра Дениса Родькина и его друзей. В этот же вечер в усадьбе Демьяново состоится "Ночь Чайковского", где будет исполнена опера Чайковского "Иоланта" в авторской версии Башмета.
Завершится фестиваль 6 июля выступлением Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета и солистов: пианиста Бориса Березовского и скрипача Ло Чаовэня. В программe: Первый концерт для фортепиано с оркестром, Шестая симфония и увертюра к опере "Пиковая дама" Чайковского.
Фестиваль проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Ранее в пресс-службе областного министерства сообщили, что IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна 14 июня. В 2025 году фестиваль будет посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей. Фестивальной площадкой станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова и его брата Гавриила Бибикова.
Семейные старты в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Свыше 15 тысяч человек посетили мероприятие "Семейные старты" в Подмосковье
Вчера, 13:12
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала