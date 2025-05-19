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Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня

Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня - РИА Новости, 19.05.2025

Фестиваль искусств Чайковского откроется в подмосковном Клину 27 июня

XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 27 июня по 6 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:01:00+03:00

2025-05-19T16:01:00+03:00

2025-05-19T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. XI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 27 июня по 6 июля на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в подмосковном Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем является народный артист Советского Союза, Герой Труда Российской Федерации Юрий Башмет. В этом году фестиваль объединит искусство, музыку и театр. Среди постоянных участников – ведущие музыканты и драматические актеры, оперные и балетные артисты, оркестры и театры, звезды академической и джазовой музыки.Одна из главных особенностей фестиваля – проведение концертов в формате опен-эйр (на открытом воздухе). Основные концерты проходят на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника Чайковского. Каждый год здесь возводится уникальная сцена, декорация которой создается по авторским эскизам.Фестиваль предлагает разнообразную и многоплановую программу. Например, запланировано шесть больших концертов самых разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также мероприятия для жителей и гостей города в Сестрорецком парке в Клину. Кроме того, в программе – Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках общероссийской программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России". На Школе молодых журналистов, пишущих о культуре, у специалистов появится возможность углубить свои знания и навыки в области культурной журналистики. На фестивале состоятся камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета. Также в рамках проекта "Ночь Чайковского" в усадьбе Демьяново запланирован традиционный концерт – будет исполнена опера Чайковского "Иоланта" в авторской версии Башмета. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин. Откроет фестиваль 27 июня спектакль-концерт "Видный миру смех и неведомые ему слезы". Отрывки из романа Николая Гоголя "Мертвые души" прочтут актеры Евгений Миронов и Мария Смольников. "Гоголь-сюиту" Альфреда Шнитке исполнит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Башмета. 28 июня гостей фестиваля ждет вечер джаза с участием международного коллектива KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION (Куба—Германия) и немецкой оперной певицы Симоны Кермес. 29 июня на сцене фестиваля с оперой Чайковского "Черевички" выступит Московский музыкальный театр "Геликон-опера", режиссер – Сергей Новиков. 4 июля будет представлен спектакль-концерт "Когда пришла к тебе любовь" режиссера Марины Брусникиной с участием Игоря Костолевского, Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". 5 июля на Большой поляне музея-заповедника гостей ждет вечер балета с участием премьера Большого театра Дениса Родькина и его друзей. В этот же вечер в усадьбе Демьяново состоится "Ночь Чайковского", где будет исполнена опера Чайковского "Иоланта" в авторской версии Башмета. Завершится фестиваль 6 июля выступлением Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета и солистов: пианиста Бориса Березовского и скрипача Ло Чаовэня. В программe: Первый концерт для фортепиано с оркестром, Шестая симфония и увертюра к опере "Пиковая дама" Чайковского. Фестиваль проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство". Ранее в пресс-службе областного министерства сообщили, что IV Историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" состоится в селе Шкинь городского округа Коломна 14 июня. В 2025 году фестиваль будет посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора, закрепившему выход России к Черному морю и ставшему символом триумфа русской армии, одержавшей победу над Османской империей. Фестивальной площадкой станет усадьба Шкинь, с которой связаны имена героев Русско-турецкой войны — генералов Александра Бибикова и его брата Гавриила Бибикова.

https://ria.ru/20250519/velozaezdy-2017859064.html

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московская область (подмосковье), культура