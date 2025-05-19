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Politico узнало, чем Европе грозит повышение оборонных расходов - РИА Новости, 19.05.2025
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09:49 19.05.2025 (обновлено: 12:45 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017771280.html
Politico узнало, чем Европе грозит повышение оборонных расходов
Politico узнало, чем Европе грозит повышение оборонных расходов - РИА Новости, 19.05.2025
Politico узнало, чем Европе грозит повышение оборонных расходов
Повышение расходов на оборону в странах Евросоюза может привести к росту их госдолга и ухудшению ситуации в экономике, пишет Politico. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:49:00+03:00
2025-05-19T12:45:00+03:00
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еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Повышение расходов на оборону в странах Евросоюза может привести к росту их госдолга и ухудшению ситуации в экономике, пишет Politico."Военные расходы дадут экономике краткосрочный толчок. &lt;...&gt; Но если производство оружия и бомб учитывается в подсчете ВВП, то от мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности. &lt;...&gt; Их вклад в итоговые цифры невозможно измерить количественно. Это представляет собой проблему, так как планы перевооружения Европы будут финансироваться в основном за счет долга", — говорится в публикации.Издание утончило, что госдолг европейских стран и так велик, его дальнейшее увеличение может нанести ущерб экономике в долгосрочной перспективе. Кроме того, экономическая напряженность неизбежна в ближайшее время и может потребовать урезания бюджета в других сферах.При этом Politico добавило, что планы по повышению оборонных расходов в Европе уже вызвали критику со стороны левых политиков, которые призывают сохранить концепцию "социального государства". Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html
https://ria.ru/20250506/smi-2015216985.html
https://ria.ru/20250318/popravki-2005798598.html
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европа, еврокомиссия, в мире, евросоюз
Европа, Еврокомиссия, В мире, Евросоюз
Politico узнало, чем Европе грозит повышение оборонных расходов

Politico: повышение расходов на оборону стран ЕС может привести к росту госдолга

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Повышение расходов на оборону в странах Евросоюза может привести к росту их госдолга и ухудшению ситуации в экономике, пишет Politico.
"Военные расходы дадут экономике краткосрочный толчок. <...> Но если производство оружия и бомб учитывается в подсчете ВВП, то от мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности. <...> Их вклад в итоговые цифры невозможно измерить количественно. Это представляет собой проблему, так как планы перевооружения Европы будут финансироваться в основном за счет долга", — говорится в публикации.
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Издание утончило, что госдолг европейских стран и так велик, его дальнейшее увеличение может нанести ущерб экономике в долгосрочной перспективе. Кроме того, экономическая напряженность неизбежна в ближайшее время и может потребовать урезания бюджета в других сферах.
При этом Politico добавило, что планы по повышению оборонных расходов в Европе уже вызвали критику со стороны левых политиков, которые призывают сохранить концепцию "социального государства".
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Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
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