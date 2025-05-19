Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:31 19.05.2025 (обновлено: 16:32 26.05.2025)
https://ria.ru/20250519/elektrosnabzhenie-2019143396.html
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль - РИА Новости, 26.05.2025
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль
Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-19T16:31:00+03:00
2025-05-26T16:32:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2260ccfa0865f51a8a57599f200b77bb.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы на время проведения государственных экзаменов школьников. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" взяли под особый контроль электроснабжение школ, где пройдут основной государственный экзамен, единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен", - говорится в сообщении. Отмечается, что для бесперебойной работы экзаменационных пунктов проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в их снабжении. Также группы оперативного реагирования будут дежурить вблизи мест проведения аттестации до ее окончания.
https://realty.ria.ru/20250519/spasateli-2017355028.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7e3d306ac1a95ef207736f9cac54d1c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Городское хозяйство Москвы
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль

Электроснабжение школ взято на особый контроль в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Урок в школе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы на время проведения государственных экзаменов школьников. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" взяли под особый контроль электроснабжение школ, где пройдут основной государственный экзамен, единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для бесперебойной работы экзаменационных пунктов проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в их снабжении. Также группы оперативного реагирования будут дежурить вблизи мест проведения аттестации до ее окончания.
Сотрудник спасательной службы на водных объектах во время финала городского конкурса профессионального мастерства по профессии Спасатель - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Укротители стихии. Прошлое и настоящее московской службы спасения на воде
19 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Основной государственный экзамен (ОГЭ)Городское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала