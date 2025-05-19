https://ria.ru/20250519/elektrosnabzhenie-2019143396.html
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль - РИА Новости, 26.05.2025
Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль
Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-19T16:31:00+03:00
2025-05-19T16:31:00+03:00
2025-05-26T16:32:00+03:00
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единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы на время проведения государственных экзаменов школьников. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" взяли под особый контроль электроснабжение школ, где пройдут основной государственный экзамен, единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен", - говорится в сообщении. Отмечается, что для бесперебойной работы экзаменационных пунктов проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в их снабжении. Также группы оперативного реагирования будут дежурить вблизи мест проведения аттестации до ее окончания.
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Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль
Электроснабжение школ взято на особый контроль в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ