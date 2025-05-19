https://ria.ru/20250519/elektrosnabzhenie-2019143396.html

Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль

Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль - РИА Новости, 26.05.2025

Электроснабжение школ в Москве взяли под особый контроль

Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-19T16:31:00+03:00

2025-05-19T16:31:00+03:00

2025-05-26T16:32:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2260ccfa0865f51a8a57599f200b77bb.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты взяли под особый контроль электроснабжение школ в Москве в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ, городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Городские энергетические компании перевели на усиленный режим работы на время проведения государственных экзаменов школьников. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. ПАО "Россети Московский регион" и АО "Объединенная энергетическая компания" взяли под особый контроль электроснабжение школ, где пройдут основной государственный экзамен, единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен", - говорится в сообщении. Отмечается, что для бесперебойной работы экзаменационных пунктов проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в их снабжении. Также группы оперативного реагирования будут дежурить вблизи мест проведения аттестации до ее окончания.

https://realty.ria.ru/20250519/spasateli-2017355028.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), городское хозяйство москвы