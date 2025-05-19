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РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля - РИА Новости, 19.05.2025
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11:49 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/eksport-2017800443.html
РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля
РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля - РИА Новости, 19.05.2025
РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает серию вебинаров, посвященных порядку взаимодействия с органами валютного контроля (ОВК) в электронной РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:49:00+03:00
2025-05-19T11:49:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает серию вебинаров, посвященных порядку взаимодействия с органами валютного контроля (ОВК) в электронной форме через платформу "Мой экспорт", сообщает центр."Цель вебинаров - обучить экспортеров эффективно использовать функционал платформы для соблюдения требований валютного законодательства", - говорится в сообщении.В соответствии с действующим валютным законодательством, органы валютного контроля (ФНС и ФТС РФ) направляют запросы о предоставлении документов и информации резидентам, зарегистрированным на платформе "Мой экспорт", исключительно через информационную систему "Одно окно". Экспортеры, получившие такие запросы в личном кабинете "Одного окна", обязаны направлять ответы также через эту систему.Для реализации положений законодательства ОВК совместно с РЭЦ разработали и запустили сервис "Предоставление подтверждающих документов и информации по запросу органов валютного контроля". Этот сервис позволяет экспортерам оперативно и в полном объеме предоставлять необходимые документы и информацию по запросам. Также существует возможность при необходимости продлевать срок ответа и отслеживать ранее направленные документы."Важно отметить, что в соответствии с законодательством запросы от ОВК считаются полученными с момента их регистрации на платформе "Мой экспорт". В связи с этим РЭЦ настоятельно рекомендует экспортерам, зарегистрированным на платформе, регулярно проверять личные кабинеты и своевременно отвечать на запросы ОВК", - отмечают в РЭЦ.Для обучения пользователей эффективной работе с сервисом "Предоставление подтверждающих документов и информации по запросу органов валютного контроля" РЭЦ проводит вебинар, который состоится 22 мая в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля

РЭЦ: серия вебинаров по взаимодействию с ОВК пройдет на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает серию вебинаров, посвященных порядку взаимодействия с органами валютного контроля (ОВК) в электронной форме через платформу "Мой экспорт", сообщает центр.
«
"Цель вебинаров - обучить экспортеров эффективно использовать функционал платформы для соблюдения требований валютного законодательства", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующим валютным законодательством, органы валютного контроля (ФНС и ФТС РФ) направляют запросы о предоставлении документов и информации резидентам, зарегистрированным на платформе "Мой экспорт", исключительно через информационную систему "Одно окно". Экспортеры, получившие такие запросы в личном кабинете "Одного окна", обязаны направлять ответы также через эту систему.
Для реализации положений законодательства ОВК совместно с РЭЦ разработали и запустили сервис "Предоставление подтверждающих документов и информации по запросу органов валютного контроля". Этот сервис позволяет экспортерам оперативно и в полном объеме предоставлять необходимые документы и информацию по запросам. Также существует возможность при необходимости продлевать срок ответа и отслеживать ранее направленные документы.
"Важно отметить, что в соответствии с законодательством запросы от ОВК считаются полученными с момента их регистрации на платформе "Мой экспорт". В связи с этим РЭЦ настоятельно рекомендует экспортерам, зарегистрированным на платформе, регулярно проверять личные кабинеты и своевременно отвечать на запросы ОВК", - отмечают в РЭЦ.
Для обучения пользователей эффективной работе с сервисом "Предоставление подтверждающих документов и информации по запросу органов валютного контроля" РЭЦ проводит вебинар, который состоится 22 мая в 10.00 мск.
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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