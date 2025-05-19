https://ria.ru/20250519/eksport-2017800443.html

РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля

РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля - РИА Новости, 19.05.2025

РЭЦ запускает вебинары по взаимодействию с органами валютного контроля

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает серию вебинаров, посвященных порядку взаимодействия с органами валютного контроля (ОВК) в электронной РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:49:00+03:00

2025-05-19T11:49:00+03:00

2025-05-19T11:49:00+03:00

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запускает серию вебинаров, посвященных порядку взаимодействия с органами валютного контроля (ОВК) в электронной форме через платформу "Мой экспорт", сообщает центр."Цель вебинаров - обучить экспортеров эффективно использовать функционал платформы для соблюдения требований валютного законодательства", - говорится в сообщении.В соответствии с действующим валютным законодательством, органы валютного контроля (ФНС и ФТС РФ) направляют запросы о предоставлении документов и информации резидентам, зарегистрированным на платформе "Мой экспорт", исключительно через информационную систему "Одно окно". Экспортеры, получившие такие запросы в личном кабинете "Одного окна", обязаны направлять ответы также через эту систему.Для реализации положений законодательства ОВК совместно с РЭЦ разработали и запустили сервис "Предоставление подтверждающих документов и информации по запросу органов валютного контроля". Этот сервис позволяет экспортерам оперативно и в полном объеме предоставлять необходимые документы и информацию по запросам. Также существует возможность при необходимости продлевать срок ответа и отслеживать ранее направленные документы."Важно отметить, что в соответствии с законодательством запросы от ОВК считаются полученными с момента их регистрации на платформе "Мой экспорт". В связи с этим РЭЦ настоятельно рекомендует экспортерам, зарегистрированным на платформе, регулярно проверять личные кабинеты и своевременно отвечать на запросы ОВК", - отмечают в РЭЦ.Для обучения пользователей эффективной работе с сервисом "Предоставление подтверждающих документов и информации по запросу органов валютного контроля" РЭЦ проводит вебинар, который состоится 22 мая в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250429/rets-2014158233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), российский экспортный центр (рэц), экономика