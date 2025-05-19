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Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке - РИА Новости, 19.05.2025
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13:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/efimov-2017812521.html
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке - РИА Новости, 19.05.2025
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке
Инвестор арендовал по льготной программе у властей Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке в Новомосковском округе, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:12:00+03:00
2025-05-19T13:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Инвестор арендовал по льготной программе у властей Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке в Новомосковском округе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, частная школа "Знайка" откроется на Типографской улице на территории усадьбы Щербинка, обладающей статусом федерального памятника. Договор аренды заключен по итогам торгов на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Для перехода на льготную ставку инвестор должен отремонтировать объект и выполнить ряд других требований программы."Город заключил договор аренды здания площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров по программе "1 рубль за квадратный метр в год". В нем инвестор, победивший на торгах, откроет частную школу. Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку", – приводятся в сообщении слова Ефимова.Как указывается в нем, вместе со зданием в аренду предоставлен земельный участок площадью 1,3 гектара. В настоящее время, инвестор проводит детальное обследование здания для определения объема и характера предстоящих ремонтных работ.
https://ria.ru/20250519/moskva-2017740582.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке

Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Инвестор арендовал по льготной программе у властей Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке в Новомосковском округе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как уточнил пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, частная школа "Знайка" откроется на Типографской улице на территории усадьбы Щербинка, обладающей статусом федерального памятника. Договор аренды заключен по итогам торгов на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Для перехода на льготную ставку инвестор должен отремонтировать объект и выполнить ряд других требований программы.
"Город заключил договор аренды здания площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров по программе "1 рубль за квадратный метр в год". В нем инвестор, победивший на торгах, откроет частную школу. Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку", – приводятся в сообщении слова Ефимова.
Как указывается в нем, вместе со зданием в аренду предоставлен земельный участок площадью 1,3 гектара. В настоящее время, инвестор проводит детальное обследование здания для определения объема и характера предстоящих ремонтных работ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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