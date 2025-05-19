https://ria.ru/20250519/efimov-2017812521.html
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке - РИА Новости, 19.05.2025
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке
Инвестор арендовал по льготной программе у властей Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке в Новомосковском округе, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:12:00+03:00
2025-05-19T13:12:00+03:00
2025-05-19T13:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_0:96:2182:1323_1920x0_80_0_0_f84de39ebdb81aab7e0a84f96b398d9c.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Инвестор арендовал по льготной программе у властей Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке в Новомосковском округе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, частная школа "Знайка" откроется на Типографской улице на территории усадьбы Щербинка, обладающей статусом федерального памятника. Договор аренды заключен по итогам торгов на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Для перехода на льготную ставку инвестор должен отремонтировать объект и выполнить ряд других требований программы."Город заключил договор аренды здания площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров по программе "1 рубль за квадратный метр в год". В нем инвестор, победивший на торгах, откроет частную школу. Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку", – приводятся в сообщении слова Ефимова.Как указывается в нем, вместе со зданием в аренду предоставлен земельный участок площадью 1,3 гектара. В настоящее время, инвестор проводит детальное обследование здания для определения объема и характера предстоящих ремонтных работ.
https://ria.ru/20250519/moskva-2017740582.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806572_22:0:2161:1604_1920x0_80_0_0_29652801c20e4b1d6df0aeb398f19131.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Инвестор арендовал по льготной программе у властей Москвы здание для открытия частной школы в Щербинке в Новомосковском округе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как уточнил пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, частная школа "Знайка" откроется на Типографской улице на территории усадьбы Щербинка, обладающей статусом федерального памятника. Договор аренды заключен по итогам торгов на 49 лет по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Для перехода на льготную ставку инвестор должен отремонтировать объект и выполнить ряд других требований программы.
"Город заключил договор аренды здания площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров по программе "1 рубль за квадратный метр в год". В нем инвестор, победивший на торгах, откроет частную школу. Предпринимателю предстоит провести ремонтно-восстановительные работы, оборудовать помещения и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого он сможет перейти на льготную ставку", – приводятся в сообщении слова Ефимова.
Как указывается в нем, вместе со зданием в аренду предоставлен земельный участок площадью 1,3 гектара. В настоящее время, инвестор проводит детальное обследование здания для определения объема и характера предстоящих ремонтных работ.