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Крупные ДТП в России в 2025 году

Крупные ДТП в России в 2025 году - РИА Новости, 19.05.2025

Крупные ДТП в России в 2025 году

В ночь на 19 мая на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Юстинском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:52:00+03:00

2025-05-19T14:52:00+03:00

2025-05-19T14:52:00+03:00

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В ночь на 19 мая на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Юстинском районе Калмыкии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли семь человек, еще 11 пострадали. Детей среди жертв и раненых нет. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу перед столкновением с грузовиком.14 мая в Железногорском районе Курской области столкнулись автобус и три легковых автомобиля. По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в районе 15 часов рейсовый автобус "Лиаз" автотранспортного предприятия Железногорска двигался по маршруту Железногорск - дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли три человека, еще 18 человек были госпитализированы.11 апреля на федеральной трассе "Лена" в пяти километрах от города Алдан в Якутии автомобиль Toyota Prius столкнулся с "Камазом". В результате ДТП погибли пятеро пассажиров легкового автомобиля.31 марта на трассе Р-280 Новороссия, между поселками Широкино и Бердянское Запорожской области, рядом с Мариуполем водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Мариуполь, врезался в спецмашину, выполнявшую дорожные работы. В результате аварии погибли шесть человек (пять пассажиров и водитель автобуса), еще семеро пострадали. 24 марта на трассе у аэропорта Симферополя (Крым) столкнулись автобус "Лиаз", который ехал в Симферополь из села Аркадьевка, с зерновозом "Камаз". По данным Минздрава, погибли шесть человек, в больницу были доставлены 37 человек. Водитель автобуса выжил. Он заявил, что его ослепило солнце и он не заметил впереди стоящий прицеп с грузовиком. 22 марта на 198-м километре автодороги М-2 "Крым" под Тулой произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять несовершеннолетних детей. В пресс-службе Госавтоинспекции Тульской области уточнили, что участниками ДТП стали Mitsubishi Lancer, Nissan, Hyundai и "Нива". Погибла пассажирка "Нивы".19 марта на федеральной автодороге Астрахань-Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием микроавтобуса, "Камаза" и грузовой "Газели". По данным МВД Дагестана, житель поселка Шамхал, управляя грузовой "Газелью", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом" и микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. На месте погибли водители "Газели" и микроавтобуса, а также двое пассажиров Mercedes, еще 10 человек пострадали. 6 марта в районе села Великомихайловка Новооскольского округа Белгородской области столкнулись автобусы Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. В результате ДТП погибли шесть пассажиров автобуса Mercedes-Benz Sprinter, еще четверо были доставлены в медицинские учреждения. Пострадавших в автобусе Hyundai нет. Погибшие оказались сотрудниками агрокомпании "Мираторг". 24 февраля на 265-м километре дороги Майкоп – Карачаевск в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии произошла авария с участием двух легковых автомобилей Lada Priora и Mercedes. В результате ДТП погибли шесть человек, еще один был госпитализирован. 13 февраля на федеральной трассе Астрахань – Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "Газель" и автомобиль Lada Granta. По данным МВД, на месте происшествия погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Позже в больнице скончались еще одна пассажирка легковушки и водитель маршрутки. Еще 15 человек пострадали.12 февраля на 299-м километре автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области водитель рейсового автобуса ГАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. В результате ДТП погибли два человека, еще десять пострадали.В этот же день на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и микроавтобуса Mercedes. В результате аварии погибли два человека, еще 14 пострадали. 4 февраля в Усть-Таркском районе Новосибирской области столкнулись автомобили Mazda 3 и ВАЗ-2107. В результате ДТП погибли пять человек, еще трое пострадали. 2 февраля на 28-м километре автодороги Тюмень – Каменка в районе села Каменка в Тюменском районе столкнулись Chevrolet Aveo, "Лада" и Ford. В результате ДТП погибли пять человек, еще пятеро пострадали. В этот же день на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти водитель "Камаза" (снегоуборочная техника) столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом, выполнявшим регулярный рейс из Таллина в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли два пассажира, 17 человек пострадали.23 января на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, перевозивший детей. По данным полиции, один ребенок погиб. По информации комитета здравоохранения региона, еще десять детей и один взрослый госпитализированы.12 января в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части, в результате чего автобус опрокинулся. В результате аварии три человека погибли, еще 33 человека получили травмы различной степени тяжести.4 января на трассе М-5 вблизи поселка Переволоцкий в Оренбургской области два легковых автомобиля столкнулись с большегрузной машиной Scania. В результате ДТП погибли пять человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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