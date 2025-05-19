https://ria.ru/20250519/dtp-2017800812.html

В Мордовии грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фургон

В Мордовии грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фургон - РИА Новости, 19.05.2025

В Мордовии грузовик выехал на встречную полосу и врезался в фургон

Водитель и трое пассажиров фургона погибли при столкновении с грузовиком в Мордовии, сообщила в понедельник Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:52:00+03:00

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минский автомобильный завод

чамзинский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Водитель и трое пассажиров фургона погибли при столкновении с грузовиком в Мордовии, сообщила в понедельник Госавтоинспекция региона. Смертельное ДТП произошло 18 мая в 17.30 на 34-м километре автодороги "Саранск — Сурское — Ульяновск" в Чамзинском районе. "Водитель, управляя грузовым автомобилем "МАЗ" в составе полуприцепа, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной "Луидор", после чего произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель "Луидора", его супруга, а также семейная пара пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. "Водитель автомашины "МАЗ" был трезв. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250518/dtp-2017732556.html

https://ria.ru/20250517/mototsiklist-2017583739.html

чамзинский район

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минский автомобильный завод, чамзинский район, происшествия