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"Она стеснялась": неудобная правда о Нине Дорошиной, которую скрывали - РИА Новости, 19.05.2025
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17:30 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/doroshina-2017898896.html
"Она стеснялась": неудобная правда о Нине Дорошиной, которую скрывали
"Она стеснялась": неудобная правда о Нине Дорошиной, которую скрывали - РИА Новости, 19.05.2025
"Она стеснялась": неудобная правда о Нине Дорошиной, которую скрывали
Фильм "Любовь и голуби" обожают миллионы, но мало кто знает, что за игривой улыбкой Нины Дорошиной скрывались душевные травмы и мучительная любовь. Почему... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:30:00+03:00
2025-05-19T17:30:00+03:00
нина дорошина
олег ефремов
ссср
иран
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фильм "Любовь и голуби" обожают миллионы, но мало кто знает, что за игривой улыбкой Нины Дорошиной скрывались душевные травмы и мучительная любовь. Почему режиссеру пришлось искусственно "состарить" Александра Михайлова для совместных сцен? Какая запретная страсть заставила актрису выйти замуж назло возлюбленному? И о чем она жалела в свои последние дни? Удивительная история советской звезды, которая прошла путь от экзотического Ирана до всенародной любви.Девочка из ИранаНачало жизни будущей звезды советского кино было совсем не типичным для советского ребенка. Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 году в Подмосковье, но ее детство прошло далеко от родных мест. Отец Нины, работавший оценщиком на меховом комбинате, был отправлен в Иран закупать мех для нужд советской армии.Семья Дорошиных прожила при посольстве СССР целых десять лет. Именно там Нина выучила фарси и впитала восточную культуру. "Мне очень нравилась восточная музыка, звучавшая в каждом магазинчике, женщины в разноцветных чадрах и красавцы-мужчины в белых чалмах, с томными глазами, похожими на чернослив", — вспоминала актриса.Вернувшись в СССР в 1946 году, 12-летняя Нина казалась сверстникам странной — с необычными манерами, знаниями и этикетом. Это выделяло ее среди одноклассников и делало "чужой" в советской школе.Роковая любовь и брак-местьЛичная жизнь Дорошиной напоминала сюжет драматического фильма. Ее роман с Олегом Ефремовым стал для нее мучительным испытанием. Он не женился на ней, хотя всегда возвращался после ссор. Актриса даже ожидала ребенка от него, но решилась на аборт, понимая, что брак невозможен.Чтобы "вышибить клин клином", Дорошина совершила поступок, который сама позже назвала главной ошибкой жизни — вышла замуж за молодого актера Олега Даля. Этот брак был задуман как месть Ефремову, но закончился катастрофой.Свадьба прошла со скандалом: пьяный Ефремов публично унизил молодоженов, а Даль исчез на несколько дней. Брак продлился всего месяц и оставил у обоих чувство горечи.Портрет бывшего в спальнеДаже выйдя замуж второй раз — за художника по свету Владимира Ишкова — Дорошина хранила в спальне портрет Олега Ефремова. Когда муж однажды попросил убрать его, она резко ответила: "Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов — висел и будет висеть!"Этот брак продлился около 20 лет, до самой смерти Ишкова в 2004 году. Детей у Нины Дорошиной так и не было — она полностью посвятила себя театру и близким. В старости актриса признавалась, что не умела быть счастливой тогда, когда была по-настоящему счастлива, и сожалела об этом."Ниночке было уже 50..."Роль Надежды Кузякиной в фильме "Любовь и голуби" принесла Дорошиной всенародную славу. Режиссер Владимир Меньшов увидел ее в одноименном спектакле и был так впечатлен, что сразу решил: "Делаю фильм во что бы то ни стало, играть будет Дорошина, а все остальное уже к ней буду пристраивать".Александр Михайлов, сыгравший Василия Кузякина, рассказывал: "Ниночке на тот момент было уже 50, и она очень переживала, что нашу с ней приличную разницу в возрасте в жизни будет видно и на экране. Но меня очень грамотно "состарили", поэтому все в итоге сложилось как надо".Актер отмечал удивительную особенность коллеги — "невозможность отличить, где она настоящая, а где — в образе". В отличие от других актеров, Дорошина в жизни была такой же смешливой и эмоциональной, как ее героиня.Незаменимая НадюхаНа съемках, по словам Михайлова, "вся группа импровизировала и хулиганила, и самый большой хулиган был Володя Меньшов". Нина Дорошина, уже несколько лет игравшая в спектакле, "была полностью в материале" и не раз помогала и подсказывала режиссеру.Наталья Тенякова, сыгравшая бабу Шуру, подтверждает уникальность Дорошиной: "Она замечательная актриса, с природным мастерством. То, как она сыграла Надюху, — это просто идеал. Это гениально. Понятно, почему она потом отказывалась от многих ролей. Она понимала, что уже сыграла как надо".Людмила Гурченко, по словам Михайлова, сразу почувствовала потенциал фильма: "Когда она только прочитала сценарий, то сказала Меньшову, что влюбилась в роль Раисы Захаровны. Мол, утверждай меня, все будет хорошо. Так и вышло".Ушла, не попрощавшисьПосле окончания съемок Михайлов поддерживал с Дорошиной связь. Актер был одним из немногих, кто общался с артисткой незадолго до ее смерти. Актриса скончалась семь лет назад, 21 апреля 2018 года."Когда она приболела, я хотел прийти к ней в госпиталь, но она не дала мне этого сделать, не захотела видеть, стеснялась. Только говорила: "Поправлюсь — тогда увидимся и по рюмочке выпьем". Ну так вот она и ушла", — рассказывает с горечью актер.Михайлов очень тяжело воспринял уход актрисы из жизни и до сих пор вспоминает о ней с теплотой: "Дорошина была великой актрисой, редкого дара — и большой оптимисткой".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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нина дорошина, олег ефремов, ссср, иран
Нина Дорошина, Олег Ефремов, СССР, Иран

"Она стеснялась": неудобная правда о Нине Дорошиной, которую скрывали

© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Мосфильм (1984)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Фильм "Любовь и голуби" обожают миллионы, но мало кто знает, что за игривой улыбкой Нины Дорошиной скрывались душевные травмы и мучительная любовь. Почему режиссеру пришлось искусственно "состарить" Александра Михайлова для совместных сцен? Какая запретная страсть заставила актрису выйти замуж назло возлюбленному? И о чем она жалела в свои последние дни? Удивительная история советской звезды, которая прошла путь от экзотического Ирана до всенародной любви.

Девочка из Ирана

Начало жизни будущей звезды советского кино было совсем не типичным для советского ребенка. Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 году в Подмосковье, но ее детство прошло далеко от родных мест. Отец Нины, работавший оценщиком на меховом комбинате, был отправлен в Иран закупать мех для нужд советской армии.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост"
Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме Строится мост - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост"
Семья Дорошиных прожила при посольстве СССР целых десять лет. Именно там Нина выучила фарси и впитала восточную культуру. "Мне очень нравилась восточная музыка, звучавшая в каждом магазинчике, женщины в разноцветных чадрах и красавцы-мужчины в белых чалмах, с томными глазами, похожими на чернослив", — вспоминала актриса.
Вернувшись в СССР в 1946 году, 12-летняя Нина казалась сверстникам странной — с необычными манерами, знаниями и этикетом. Это выделяло ее среди одноклассников и делало "чужой" в советской школе.

Роковая любовь и брак-месть

Личная жизнь Дорошиной напоминала сюжет драматического фильма. Ее роман с Олегом Ефремовым стал для нее мучительным испытанием. Он не женился на ней, хотя всегда возвращался после ссор. Актриса даже ожидала ребенка от него, но решилась на аборт, понимая, что брак невозможен.
Чтобы "вышибить клин клином", Дорошина совершила поступок, который сама позже назвала главной ошибкой жизни — вышла замуж за молодого актера Олега Даля. Этот брак был задуман как месть Ефремову, но закончился катастрофой.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме "Женя, Женечка и Катюша"
Артист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме Женя, Женечка и Катюша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости
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Артист Олег Даль в роли Жени Колышкина в художественном фильме "Женя, Женечка и Катюша"
Свадьба прошла со скандалом: пьяный Ефремов публично унизил молодоженов, а Даль исчез на несколько дней. Брак продлился всего месяц и оставил у обоих чувство горечи.

Портрет бывшего в спальне

Даже выйдя замуж второй раз — за художника по свету Владимира Ишкова — Дорошина хранила в спальне портрет Олега Ефремова. Когда муж однажды попросил убрать его, она резко ответила: "Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов — висел и будет висеть!"
Этот брак продлился около 20 лет, до самой смерти Ишкова в 2004 году. Детей у Нины Дорошиной так и не было — она полностью посвятила себя театру и близким. В старости актриса признавалась, что не умела быть счастливой тогда, когда была по-настоящему счастлива, и сожалела об этом.
© РИА Новости / В. Нисанов | Перейти в медиабанкГлавный режиссер МХАТ им. М. Горького Олег Ефремов
Главный режиссер МХАТ им. М. Горького Олег Ефремов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / В. Нисанов
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Главный режиссер МХАТ им. М. Горького Олег Ефремов

"Ниночке было уже 50..."

Роль Надежды Кузякиной в фильме "Любовь и голуби" принесла Дорошиной всенародную славу. Режиссер Владимир Меньшов увидел ее в одноименном спектакле и был так впечатлен, что сразу решил: "Делаю фильм во что бы то ни стало, играть будет Дорошина, а все остальное уже к ней буду пристраивать".
Александр Михайлов, сыгравший Василия Кузякина, рассказывал: "Ниночке на тот момент было уже 50, и она очень переживала, что нашу с ней приличную разницу в возрасте в жизни будет видно и на экране. Но меня очень грамотно "состарили", поэтому все в итоге сложилось как надо".
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Актер отмечал удивительную особенность коллеги — "невозможность отличить, где она настоящая, а где — в образе". В отличие от других актеров, Дорошина в жизни была такой же смешливой и эмоциональной, как ее героиня.

Незаменимая Надюха

На съемках, по словам Михайлова, "вся группа импровизировала и хулиганила, и самый большой хулиган был Володя Меньшов". Нина Дорошина, уже несколько лет игравшая в спектакле, "была полностью в материале" и не раз помогала и подсказывала режиссеру.
Наталья Тенякова, сыгравшая бабу Шуру, подтверждает уникальность Дорошиной: "Она замечательная актриса, с природным мастерством. То, как она сыграла Надюху, — это просто идеал. Это гениально. Понятно, почему она потом отказывалась от многих ролей. Она понимала, что уже сыграла как надо".
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Мосфильм (1984)
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Людмила Гурченко, по словам Михайлова, сразу почувствовала потенциал фильма: "Когда она только прочитала сценарий, то сказала Меньшову, что влюбилась в роль Раисы Захаровны. Мол, утверждай меня, все будет хорошо. Так и вышло".

Ушла, не попрощавшись

После окончания съемок Михайлов поддерживал с Дорошиной связь. Актер был одним из немногих, кто общался с артисткой незадолго до ее смерти. Актриса скончалась семь лет назад, 21 апреля 2018 года.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
"Когда она приболела, я хотел прийти к ней в госпиталь, но она не дала мне этого сделать, не захотела видеть, стеснялась. Только говорила: "Поправлюсь — тогда увидимся и по рюмочке выпьем". Ну так вот она и ушла", — рассказывает с горечью актер.
Михайлов очень тяжело воспринял уход актрисы из жизни и до сих пор вспоминает о ней с теплотой: "Дорошина была великой актрисой, редкого дара — и большой оптимисткой".
 
Нина ДорошинаОлег ЕфремовСССРИран
 
 
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