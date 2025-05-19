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Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье - РИА Новости, 19.05.2025
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11:31 19.05.2025 (обновлено: 12:05 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/dopros-2017797014.html
Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье
Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье - РИА Новости, 19.05.2025
Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье
Следственный комитет опубликовал кадры допроса подростков, которые планировали напасть на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия РИА Новости, 19.05.2025
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следственный комитет россии (ск рф)
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россия
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры допроса подростков, которые планировали напасть на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы."Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", — говорится в сообщении ведомства.В 2024 году один из несовершеннолетних присоединился к запрещенной международной террористической организации, подговорив нескольких ровесников вступить в ее ряды.Уголовное дело возбудили по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20191023/1560141032.html
россия
ставропольский край
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Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы
Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ставропольский край, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Ставропольский край, Происшествия
Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье

СК показал видео допроса подростков, готовивших теракты на Ставрополье 9 мая

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры допроса подростков, которые планировали напасть на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы.
"Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", — говорится в сообщении ведомства.
В 2024 году один из несовершеннолетних присоединился к запрещенной международной террористической организации, подговорив нескольких ровесников вступить в ее ряды.
Уголовное дело возбудили по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСтавропольский крайПроисшествия
 
 
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