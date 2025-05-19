https://ria.ru/20250519/dopros-2017797014.html

Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье

Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье - РИА Новости, 19.05.2025

Появились кадры допроса подростков, планировавших теракты на Ставрополье

Следственный комитет опубликовал кадры допроса подростков, которые планировали напасть на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия РИА Новости, 19.05.2025

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры допроса подростков, которые планировали напасть на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы."Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", — говорится в сообщении ведомства.В 2024 году один из несовершеннолетних присоединился к запрещенной международной террористической организации, подговорив нескольких ровесников вступить в ее ряды.Уголовное дело возбудили по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20191023/1560141032.html

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Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы Допрос подростков, планировавших теракты на Ставрополье во время празднования Дня Победы 2025-05-19T11:31 true PT2M37S

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ставропольский край, происшествия